Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 2 1 2
Нижний НовгородЗавершен
ЦСКА
2 - 0 2 0
Оренбург2 тайм
Балтика
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 2 0 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Чайка
1 - 1 1 1
УфаЗавершен
Волга Ул
0 - 0 0 0
УралЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
0 - 0 0 0
Бернли1 тайм
Манчестер Сити
1 - 0 1 0
Лидс1 тайм
Сандерленд
0 - 2 0 2
Борнмут1 тайм
Эвертон
20:30
НьюкаслНе начат
Тоттенхэм
23:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
2 - 2 2 2
ОсасунаЗавершен
Барселона
0 - 1 0 1
Алавес1 тайм
Леванте
20:30
АтлетикНе начат
Атлетико
23:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 1 0 1
Удинезе2 тайм
Дженоа
2 - 1 2 1
Верона2 тайм
Ювентус
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
1 - 0 1 0
Хайденхайм1 тайм
Вердер
1 - 0 1 0
Кельн1 тайм
Бавария
1 - 1 1 1
Санкт-Паули1 тайм
Хоффенхайм
3 - 0 3 0
Аугсбург1 тайм
Байер
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Монако
19:00
ПСЖНе начат
Париж
21:00
ОсерНе начат
Марсель
23:05
ТулузаНе начат

"Знает отечественный футбол". Ари назвал кандидата на пост главного тренера "Спартака"

Экс-игрок "Краснодара" Ари назвал кандидата на пост главного тренера московского "Спартака".
Фото: ФК "Ахмат"
— В одном из интервью вы предложили назначить Черчесова.

— Он уже трудился в "Спартаке" и вдобавок возглавлял сборную. Станислав Саламович точно хорошо знает отечественный футбол. Для меня это большое имя. Мог бы ещё вспомнить Кононова, но отпускать его из "Торпедо" не хочу, - сказал Ари в интервью RT.

Напомним, что в ноябре московский "Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера. Сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года, под его руководством красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице РПЛ по итогам прошлого сезона. Исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.

Сегодня, 29 ноября, столичный "Спартак" сыграет на выезде с калининградской "Балтикой" в 17 туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. После 16 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице чемпионата России с 28 набранными очками.

