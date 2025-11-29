"Знает отечественный футбол". Ари назвал кандидата на пост главного тренера "Спартака"

— В одном из интервью вы предложили назначить Черчесова.
— Он уже трудился в "Спартаке" и вдобавок возглавлял сборную. Станислав Саламович точно хорошо знает отечественный футбол. Для меня это большое имя. Мог бы ещё вспомнить Кононова, но отпускать его из "Торпедо" не хочу, - сказал Ари в интервью RT.
Напомним, что в ноябре московский "Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера. Сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года, под его руководством красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице РПЛ по итогам прошлого сезона. Исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.
Сегодня, 29 ноября, столичный "Спартак" сыграет на выезде с калининградской "Балтикой" в 17 туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. После 16 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице чемпионата России с 28 набранными очками.
Фото: ФК "Ахмат"