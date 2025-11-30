"За счёт характера, самоотдачи, желания. Это все характер, желание, концентрация, борьба на каждом участке поля. Интересно было. "Спартак", конечно, был расслабленным: вот, сейчас мы победим, все легко будет. Получили по заслугам", - сказал Канчельскис "Матч ТВ".
Вчера, 29 ноября, "Балтика" одержала победу над московским "Спартаком" в матче 17-го тура РПЛ со счетом 1:0. На 30-й минуте встречи красную карточку получил правый вингер калининградского клуба Ираклий Манелов. Единственный гол в матче забил полузащитник Николай Титков.
На данный момент "Спартак" располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. "Балтика" находится на четвертой строчке с 32 баллами в своем активе.
Канчельскис рассказал, за счет чего "Балтика" победила "Спартак"
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал победу "Балтики" над "Спартаком" в матче 17-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"