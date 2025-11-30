Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Краснодар
14:00
Крылья СоветовНе начат
Ростов
16:30
ЛокомотивНе начат
Ахмат
16:30
ДинамоНе начат
Зенит
19:00
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
Ротор1 тайм
Спартак Кострома
17:00
ТорпедоНе начат
Арсенал Тула
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
18:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
15:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Астон Вилла
17:05
ВулверхэмптонНе начат
Ноттингем Форест
17:05
БрайтонНе начат
Вест Хэм
17:05
ЛиверпульНе начат
Челси
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
16:00
ВильярреалНе начат
Севилья
18:15
БетисНе начат
Сельта
20:30
ЭспаньолНе начат
Жирона
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
14:30
ТориноНе начат
Пиза
17:00
ИнтерНе начат
Аталанта
20:00
ФиорентинаНе начат
Рома
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
ШтутгартНе начат
Айнтрахт
19:30
ВольфсбургНе начат
Фрайбург
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
17:00
БрестНе начат
Гавр
19:15
ЛилльНе начат
Лорьян
19:15
НиццаНе начат
Анже
19:15
ЛансНе начат
Лион
22:45
НантНе начат

Канчельскис рассказал, за счет чего "Балтика" победила "Спартак"

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал победу "Балтики" над "Спартаком" в матче 17-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
"За счёт характера, самоотдачи, желания. Это все характер, желание, концентрация, борьба на каждом участке поля. Интересно было. "Спартак", конечно, был расслабленным: вот, сейчас мы победим, все легко будет. Получили по заслугам", - сказал Канчельскис "Матч ТВ".

Вчера, 29 ноября, "Балтика" одержала победу над московским "Спартаком" в матче 17-го тура РПЛ со счетом 1:0. На 30-й минуте встречи красную карточку получил правый вингер калининградского клуба Ираклий Манелов. Единственный гол в матче забил полузащитник Николай Титков.

На данный момент "Спартак" располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. "Балтика" находится на четвертой строчке с 32 баллами в своем активе.

