"Спартак" на правильном пути, но уж слишком хороша "Балтика". Играют в меньшинстве, уступают по игре, но ждут своего шанса - и он пришёл. "Балтика" хороша. Можно только порадоваться за Талалаева и его команду", - сказал Непомнящий "Чемпионату".
Вчера, 29 ноября, состоялся матч 17-го тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Балтикой". Красно-белые потерпели поражение со счетом 0:1. На 30-й минуте встречи игрок калининградского клуба Ираклий Манелов заработал удаление. Голом во встрече отличился Николай Титков, забив во втором тайме.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Команда провела 17 матчей, одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений в лиге.
Валерий Непомнящий: "Спартак" на правильном пути
Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о матче "Спартака" против "Балтики" в 17-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"