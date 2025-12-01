Матчи Скрыть

В "Ростове" рассказали, будет ли продлен контракт с Альбой

Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин рассказал, будет ли продлен контракт с главным тренером Джонатаном Альбой.
Фото: ФК "Ростов"
"Будет ли продлён контракт с Альбой? Да", - приводит слова Рыскина "РБ Спорт".

Джонатан Альба является главным тренером "Ростова" с февраля 2025 года после ухода из клуба Валерия Карпина. После 17 сыгранных туров южане располагаются на 11 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе. Ранее испанский специалист был видеоаналитиком в "Ростове".

