Английская премьер-лига

2025/26
Борнмут
22:30
ЭвертонНе начат
Фулхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:15
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Ювентус
23:00
УдинезеНе начат

Кубок Германии

Боруссия М
20:00
Санкт-ПаулиНе начат
Герта
20:00
КайзерслаутернНе начат
РБ Лейпциг
23:00
МагдебургНе начат
Боруссия Д
23:00
БайерНе начат

Челестини высказался об отсутствии Лукина в матче против "Краснодара"

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал отсутствие защитника Матвея Лукина в матче 18-тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
- Будет другой игрок, которому мы доверяем. У нас есть Абдулкадыров и Виктор. Будем играть 11 на 11, это 200 процентов. Мы успешно заменяли каких-то игроков по ходу сезона. Я не тот тренер, который ищет оправдания, пусть выходит другой и показывает сильные качества. Я уверен в своих ребятах.

Напомним, центральный защитник московского ЦСКА Матвей Лукин получил четвертое предупреждение в текущем чемпионате и из-за перебора желтых карточек пропустит гостевой матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги против "Краснодара".

В этом сезоне 21-летний Лукин провел 21 матч в составе "армейцев" во всех турнирах и записал на свой счет 1+1 по системе гол плюс пас.

Встреча "Краснодар" - ЦСКА состоится в ближайшее воскресенье, 7 декабря. Игра пройдет на краснодарском стадионе "Ozon Арена", стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Источник: "СЭ"

