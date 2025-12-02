Челестини высказался об отсутствии Лукина в матче против "Краснодара"

- Будет другой игрок, которому мы доверяем. У нас есть Абдулкадыров и Виктор. Будем играть 11 на 11, это 200 процентов. Мы успешно заменяли каких-то игроков по ходу сезона. Я не тот тренер, который ищет оправдания, пусть выходит другой и показывает сильные качества. Я уверен в своих ребятах.
Напомним, центральный защитник московского ЦСКА Матвей Лукин получил четвертое предупреждение в текущем чемпионате и из-за перебора желтых карточек пропустит гостевой матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги против "Краснодара".
В этом сезоне 21-летний Лукин провел 21 матч в составе "армейцев" во всех турнирах и записал на свой счет 1+1 по системе гол плюс пас.
Встреча "Краснодар" - ЦСКА состоится в ближайшее воскресенье, 7 декабря. Игра пройдет на краснодарском стадионе "Ozon Арена", стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Источник: "СЭ"
Фото: ПФК ЦСКА