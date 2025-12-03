Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 1 0 1
Кристал Пэлас2 тайм
Арсенал
1 - 0 1 0
Брентфорд2 тайм
Брайтон
2 - 2 2 2
Астон Вилла2 тайм
Вулверхэмптон
0 - 0 0 0
Ноттингем Форест2 тайм
Лидс
1 - 0 1 0
Челси1 тайм
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Сандерленд1 тайм

Кубок Италии

Новости
Аталанта
4 - 0 4 0
ДженоаЗавершен
Наполи
1 - 1 (П 9 - 8) 1 198
КальяриЗавершен
Интер
3 - 0 3 0
Венеция1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
0 - 3 0 3
Реал МадридЗавершен

Кубок Германии

Новости
Фрайбург
2 - 0 2 0
ДармштадтЗавершен
Бохум
0 - 2 0 2
ШтутгартЗавершен
Гамбург
0 - 0 0 0
Хольштайн1 тайм
Унион
1 - 3 1 3
Бавария1 тайм

Червиченко: шараханья обороны "Локомотива" закончились, стали появляться результаты

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался об игре московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
"Стиль самой команды не изменился, но два центральных защитника наконец-то стали играть стабильно. Шараханья обороны "Локомотива" закончились. Поэтому стали появляться результаты", - цитирует Червиченко Metaratings.

После 17 сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 34 набранными очками в своем активе. В 18 туре Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с "Сочи", который занимает последнее место в таблице с 9 баллами в своем активе.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "железнодорожники" заняли 6 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 балла в 30 встречах.

