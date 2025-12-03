"Стиль самой команды не изменился, но два центральных защитника наконец-то стали играть стабильно. Шараханья обороны "Локомотива" закончились. Поэтому стали появляться результаты", - цитирует Червиченко Metaratings.
После 17 сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 34 набранными очками в своем активе. В 18 туре Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с "Сочи", который занимает последнее место в таблице с 9 баллами в своем активе.
Напомним, что по итогам прошлого сезона "железнодорожники" заняли 6 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 балла в 30 встречах.
Червиченко: шараханья обороны "Локомотива" закончились, стали появляться результаты
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался об игре московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"