Новичок ЦСКА Рейс высказался о результатах команды после зимней паузы

"Мы тоже не ожидали, что у нас будут такие результаты, точнее их отсутствие. Первую часть чемпионата мы провели очень хорошо, зимний сбор тоже был неплохим, здорово готовились к возобновлению сезона.Понимаем, что сейчас проживаем непростой период, но всё зависит от нас. Без каких-либо сомнений уверен, что сможем эту ситуацию перевернуть с ног на голову", - сказал Рейс "Матч ТВ".
Матеус Рейс перешел из португальского "Спортинга" в московский ЦСКА в феврале 2026 года. В текущем сезоне за клуб левый защитник провел 8 матчей, голевыми действиями не отметился. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года.
После возобновления сезона подопечные Фабио Челестини провели 12 матчей, одержали 4 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений во всех турнирах.