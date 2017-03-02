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"Бавария" разгромила "Шальке" в Кубке Германии

В четвертьфинальном матче Кубка Германии "Бавария" дома крупно обыграла "Шальке". Соперник мюнхенцев в следующем раунде турнира станет известен позднее.

Кубок Германии. 1/4 финала

"Бавария" - "Шальке-04" - 3:0

Голы: Левандовски, 3, 30, Альканатра, 16

"Бавария": Нойер - Хуммельс, (Бернат, 46), Алаба, Рафинья, Мартинес - Хаби Алонсо, Видаль, (Киммих, 76), Алькантара, Роббен, Рибери, (Коман, 67), - Левандовски.

"Шальке-04": Фэрманн - Хеведес, Бадштубер, Колашинац, (Керер, 60), Настасич - Майер, (Калиджиури, 46), Горетцка, Бенталеб, Стамбули, Бургшталлер - Шопф.

Предупреждения: Рибери, 31, Бадштубер, 74

Удаление: Бадштубер, 77
Теги: Бавария Шальке
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