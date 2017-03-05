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Денис Бояринцев: у "Краснодара" есть преимущество над "Спартаком"

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с "Краснодаром".

"Краснодар" потерпел досадное поражение в Кубке России, которое может отложить отпечаток и на эту игру. Но в команде есть опытные ребята, надеюсь, они смогут выйти из сложившейся ситуации. "Краснодару нужно брать реванш, нужно выигрывать. "Спартак" оставил хорошее впечатление на сборах. Нас ждет интересный футбол.

Для красно-белых это будет не самый простой выезд. Краснодарцам, конечно, будет легче, так как они уже провели несколько официальных игр, влились в ритм чемпионата. На мой взгляд, у "Краснодара" есть преимущество. Встреча будет сложной, однако я думаю, что "Спартаку" удастся выиграть с минимальным счетом", - цитирует Бояринцева "Спорт-Экспресс".
Теги: Краснодар Спартак Бояринцев
Сегодня, 11:32
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