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Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу
Нападающий сборной России Дмитрий Полоз после сегодняшней тренировки поделился впечатлениями от проигранного матча с Кот-д’Ивуаром и заявил, что против Бельгии команда сыграет лучше, передаёт корреспондент Rusfootball.info
– Что прежде всего не удалось в матче с Кот-д’Ивуаром?
– Думаю, это нам покажет тренер на теории. Что-то получалось, что-то – нет. В первую очередь, нужно было сыграть увереннее, без мандража, стараться больше играть вперёд. К сожалению, это не получилось. Но всё равно я думаю, что сборная на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу.
– Тяжело был вчера бороться с габаритными защитниками?
– Тяжело было искать зоны для получения мяча, потому что соперник глубоко сел назад. Конечно, африканские команды всегда отличаются физическими данными. Не знаю, что-то получалось, что-то – нет...
– Какие впечатления от этого сбора, на котором присутствует и Ваш одноклубник Александр Бухаров, с которым налажено взаимопонимание?
– С Сашей мне, конечно, удобно действовать, мы с ним играем в одном клубе. Впечатлений позитивных, конечно, пока мало, потому что проиграли матч, который надо было выигрывать.
– Что можете сказать о сборной Бельгии? Понятно, что детального разбора не было, но команда – одна из лучших в Европе.
– Да, Вы правильно говорите, действительно бельгийцы – одни из лучших. Предстоит интересная игра, надо исправить ошибки, оставить то, что было хорошего. Думаю, получится сыграть лучше, чем с Кот-д’Ивуаром?
– Какие положительные моменты видите в игре с Кот-д’Ивуаром?
– Моментами играли быстро, контролировали игру в целом. У соперника было 2 момента и 2 гола. Мы хорошо сыграли на стандартах, есть за что зацепиться.
– Сегодняшняя тренировка была значительно тише в плане шуток и общения, чем предыдущие?
– Конечно, сейчас все расстроены и огорчены. Обстановка рабочая.
– У вас с Бухаровым и Ерохиным толком не получалось создать моментов. Многие отмечают, что Нобоа не хватало...
– Футбол – командная игра. 3 человека мало что решают, всё идёт и от защитников, вратаря, от тренера. Хотя то, что было много ростовских футболистов мне, конечно, приятно.
– Что прежде всего не удалось в матче с Кот-д’Ивуаром?
– Думаю, это нам покажет тренер на теории. Что-то получалось, что-то – нет. В первую очередь, нужно было сыграть увереннее, без мандража, стараться больше играть вперёд. К сожалению, это не получилось. Но всё равно я думаю, что сборная на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу.
– Тяжело был вчера бороться с габаритными защитниками?
– Тяжело было искать зоны для получения мяча, потому что соперник глубоко сел назад. Конечно, африканские команды всегда отличаются физическими данными. Не знаю, что-то получалось, что-то – нет...
– Какие впечатления от этого сбора, на котором присутствует и Ваш одноклубник Александр Бухаров, с которым налажено взаимопонимание?
– С Сашей мне, конечно, удобно действовать, мы с ним играем в одном клубе. Впечатлений позитивных, конечно, пока мало, потому что проиграли матч, который надо было выигрывать.
– Что можете сказать о сборной Бельгии? Понятно, что детального разбора не было, но команда – одна из лучших в Европе.
– Да, Вы правильно говорите, действительно бельгийцы – одни из лучших. Предстоит интересная игра, надо исправить ошибки, оставить то, что было хорошего. Думаю, получится сыграть лучше, чем с Кот-д’Ивуаром?
– Какие положительные моменты видите в игре с Кот-д’Ивуаром?
– Моментами играли быстро, контролировали игру в целом. У соперника было 2 момента и 2 гола. Мы хорошо сыграли на стандартах, есть за что зацепиться.
– Сегодняшняя тренировка была значительно тише в плане шуток и общения, чем предыдущие?
– Конечно, сейчас все расстроены и огорчены. Обстановка рабочая.
– У вас с Бухаровым и Ерохиным толком не получалось создать моментов. Многие отмечают, что Нобоа не хватало...
– Футбол – командная игра. 3 человека мало что решают, всё идёт и от защитников, вратаря, от тренера. Хотя то, что было много ростовских футболистов мне, конечно, приятно.
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