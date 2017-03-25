Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз после сегодняшней тренировки поделился впечатлениями от проигранного матча с Кот-д’Ивуаром и заявил, что против Бельгии команда сыграет лучше, передаёт корреспондент– Думаю, это нам покажет тренер на теории. Что-то получалось, что-то – нет. В первую очередь, нужно было сыграть увереннее, без мандража, стараться больше играть вперёд. К сожалению, это не получилось. Но всё равно я думаю, что сборная на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу.– Тяжело было искать зоны для получения мяча, потому что соперник глубоко сел назад. Конечно, африканские команды всегда отличаются физическими данными. Не знаю, что-то получалось, что-то – нет...– С Сашей мне, конечно, удобно действовать, мы с ним играем в одном клубе. Впечатлений позитивных, конечно, пока мало, потому что проиграли матч, который надо было выигрывать.– Да, Вы правильно говорите, действительно бельгийцы – одни из лучших. Предстоит интересная игра, надо исправить ошибки, оставить то, что было хорошего. Думаю, получится сыграть лучше, чем с Кот-д’Ивуаром?– Моментами играли быстро, контролировали игру в целом. У соперника было 2 момента и 2 гола. Мы хорошо сыграли на стандартах, есть за что зацепиться.– Конечно, сейчас все расстроены и огорчены. Обстановка рабочая.– Футбол – командная игра. 3 человека мало что решают, всё идёт и от защитников, вратаря, от тренера. Хотя то, что было много ростовских футболистов мне, конечно, приятно.