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Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу

Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчуНападающий сборной России Дмитрий Полоз после сегодняшней тренировки поделился впечатлениями от проигранного матча с Кот-д’Ивуаром и заявил, что против Бельгии команда сыграет лучше, передаёт корреспондент Rusfootball.info

– Что прежде всего не удалось в матче с Кот-д’Ивуаром?

– Думаю, это нам покажет тренер на теории. Что-то получалось, что-то – нет. В первую очередь, нужно было сыграть увереннее, без мандража, стараться больше играть вперёд. К сожалению, это не получилось. Но всё равно я думаю, что сборная на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу.

– Тяжело был вчера бороться с габаритными защитниками?

– Тяжело было искать зоны для получения мяча, потому что соперник глубоко сел назад. Конечно, африканские команды всегда отличаются физическими данными. Не знаю, что-то получалось, что-то – нет...

– Какие впечатления от этого сбора, на котором присутствует и Ваш одноклубник Александр Бухаров, с которым налажено взаимопонимание?

– С Сашей мне, конечно, удобно действовать, мы с ним играем в одном клубе. Впечатлений позитивных, конечно, пока мало, потому что проиграли матч, который надо было выигрывать.

– Что можете сказать о сборной Бельгии? Понятно, что детального разбора не было, но команда – одна из лучших в Европе.

– Да, Вы правильно говорите, действительно бельгийцы – одни из лучших. Предстоит интересная игра, надо исправить ошибки, оставить то, что было хорошего. Думаю, получится сыграть лучше, чем с Кот-д’Ивуаром?

– Какие положительные моменты видите в игре с Кот-д’Ивуаром?

– Моментами играли быстро, контролировали игру в целом. У соперника было 2 момента и 2 гола. Мы хорошо сыграли на стандартах, есть за что зацепиться.

– Сегодняшняя тренировка была значительно тише в плане шуток и общения, чем предыдущие?

– Конечно, сейчас все расстроены и огорчены. Обстановка рабочая.

– У вас с Бухаровым и Ерохиным толком не получалось создать моментов. Многие отмечают, что Нобоа не хватало...

– Футбол – командная игра. 3 человека мало что решают, всё идёт и от защитников, вратаря, от тренера. Хотя то, что было много ростовских футболистов мне, конечно, приятно.
Теги: Полоз Сборная России Ростов Бухаров
Сегодня, 13:30
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3
(0)
№3 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 14:13) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Хотя то, что было много ростовских футболистов мне, конечно, приятно.

зато краснодарских - 0, поэтому так и сыграли. 15 минут Газинского не в счёт


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 14:00) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Епть..так прибавляйте..а то все разговоры..Реально, ивуарийцы прилетели..обыграли и улетели..а у нас как подвиг, так богатыри уставшие..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:39) #
  • 0
  •  (2)
online

Не понимаю этого правильного пути, люди с самолёта обыгрывают сборную которая готовилась к матчу на сборах....


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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