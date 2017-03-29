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Игорь Колыванов: наши футболисты не хуже всех в Европе, просто они задали себе низкую планку

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Колыванов высказался об игре главной команды с Бельгией.

"После таких матчей очень сложно оценить готовность сборной России. Второй тайм наши футболисты провели на высоком уровне. В начале встречи также смотрелись здорово, видно было желание побеждать. Команда после 3:1 смогла отыграться, и её хочется поздравить, ведь завершили на хорошей ноте. Но чего ждать от сборной России на Кубке конфедераций и чемпионате мира, не сможет сказать ни один человек на земле.

Надо понимать, что у нас есть одна проблема - низкий уровень футболистов. Станислав Черчесов ни в чём не виноват. Просто в каждой линии не хватает игроков высокого уровня. После матча с Кот-д’Ивуаром я читал, о чём говорят наши футболисты. Да они себя сравнивают с 50-м местом, а мы должны быть в десятке!

У нас одна сборная, и все должны за неё болеть, я оптимист в этом вопросе. Но и обманывать себя не стоит. Наши игроки практически не прогрессируют. Варятся в собственном котле, их всё устраивает. Раньше все пытались уехать за границу, теперь условия в России такие, что ехать никто не хочет.

Наши футболисты не хуже всех в Европе, просто они задали себе самую низкую планку и держат её. Нужно перепрыгивать через себя и пахать. Взять пример с "Ростова", который поменял свой менталитет", - цитирует Колыванова "Чемпионат".
Теги: Колыванов Сборная России
Сегодня, 09:57
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№1 Написал: fd65 (Сегодня, 10:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да они просто лучшие...,- просто об этом им никто не сказал....)))))))))))
Регистрация: 3.12.2016
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