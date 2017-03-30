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Агент: 5% болельщиков "Арсенала" требуют отставки Венгера
Известный футбольный агент Шандор Варга поделился мыслям о возможной отставке наставника "Арсенала" Арсена Венгера с поста главного тренера.
"Виделся с Венгером полтора месяца назад. Настроение было нормальным, рабочим. То, что "Арсенал" в последнее время не выигрывает титулы, создает, конечно, определенный негатив вокруг него. Но я был на последних матчах "Арсенала" в АПЛ и с "Баварией", видел болельщиков, которые выступали против Венгера, просили его об уходе, выставляли баннеры. Но таких болельщиков — 5 процентов от общего числа. И как раз на игре с "Баварией" видел много баннеров в поддержку Венгера, пели "Where is only one — Arsene Wenger!".
Руководство хочет, чтобы Венгер остался. Он уже 21-й год работает в "Арсенале", столько трофеев и побед не было ни одного тренера клуба за более чем 100-летнюю историю. Если это будет завесить от решения руководства, то Венгер останется в "Арсенале". Если у него есть свое решение, то он может уйти.
В сборную Франции, Англии, "Реал", "Барселону", хоть куда. Мнение о нем от коллег и специалистов, которые разбираются в футболе, не изменилось. То, что он не выигрывает в "Арсенале", это тоже факт, но если посмотреть, сколько он выиграл с "Арсеналом" за все время, то никто такого не добивался. С момента создания Лиги чемпионов ни один клуб в Европе не участвовал каждый год, кроме "Арсенала". Ни МЮ, ни "Челси", ни "Тоттенхэм", — цитирует агента "Спорт День за Днем".
"Виделся с Венгером полтора месяца назад. Настроение было нормальным, рабочим. То, что "Арсенал" в последнее время не выигрывает титулы, создает, конечно, определенный негатив вокруг него. Но я был на последних матчах "Арсенала" в АПЛ и с "Баварией", видел болельщиков, которые выступали против Венгера, просили его об уходе, выставляли баннеры. Но таких болельщиков — 5 процентов от общего числа. И как раз на игре с "Баварией" видел много баннеров в поддержку Венгера, пели "Where is only one — Arsene Wenger!".
Руководство хочет, чтобы Венгер остался. Он уже 21-й год работает в "Арсенале", столько трофеев и побед не было ни одного тренера клуба за более чем 100-летнюю историю. Если это будет завесить от решения руководства, то Венгер останется в "Арсенале". Если у него есть свое решение, то он может уйти.
В сборную Франции, Англии, "Реал", "Барселону", хоть куда. Мнение о нем от коллег и специалистов, которые разбираются в футболе, не изменилось. То, что он не выигрывает в "Арсенале", это тоже факт, но если посмотреть, сколько он выиграл с "Арсеналом" за все время, то никто такого не добивался. С момента создания Лиги чемпионов ни один клуб в Европе не участвовал каждый год, кроме "Арсенала". Ни МЮ, ни "Челси", ни "Тоттенхэм", — цитирует агента "Спорт День за Днем".
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