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"Ювентус" планирует выкупить Мехди Бенатиа у "Баварии"

"Ювентус" намерен воспользоваться своим правом выкупа ащитника Мехди Бенатиа у "Баварии", утверждает goal.com.

29-летний марокканец нынешний сезон проводит в туринском клубе на правах аренды, и "Старая Синьора" может приобрести права на футболиста за 17 миллионов евро.
Теги: Ювентус Бавария Трансферы
Сегодня, 20:21
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