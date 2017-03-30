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17:00
Сергей Степашин: у Панченко зарплата в два раза меньше, чем у Погребняка, который сидит на лавке (7)
Сергей Степашин: у Панченко зарплата в два раза меньше, чем у Погребняка, который сидит на лавке (7)
15:54
Владимир Маркин: британские газеты даже не заморачиваются, чтобы их вбросы были похожи на правду
Владимир Маркин: британские газеты даже не заморачиваются, чтобы их вбросы были похожи на правду
"Ювентус" планирует выкупить Мехди Бенатиа у "Баварии"
"Ювентус" намерен воспользоваться своим правом выкупа ащитника Мехди Бенатиа у "Баварии", утверждает goal.com.
29-летний марокканец нынешний сезон проводит в туринском клубе на правах аренды, и "Старая Синьора" может приобрести права на футболиста за 17 миллионов евро.
29-летний марокканец нынешний сезон проводит в туринском клубе на правах аренды, и "Старая Синьора" может приобрести права на футболиста за 17 миллионов евро.
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