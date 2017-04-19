Тиаго Алькантара: мне не нравится идея видеоповторов, но мы проиграли из-за ошибок судьи

Полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара прокомментировал судейство в матче с "Реалом"."Мне не нравится идея введения видеоповторов, так как это убивает настоящее чувство футбола. Но сегодня мы проиграли из-за ошибок судьи", - заявил Алькантара.Матч вызвал споры вокруг судейства: удаление Артуро Видаля и засчитанный гол Роналду из офсайда в добавленное время.