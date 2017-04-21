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"Уфа" - ЦСКА: Алан Дзагоев сыграет с первых минут

Стали известны стартовые составы "Уфы" и ЦСКА на матч 24-го тура чемпионата России.

"Уфа": Беленов, Аликин, Живоглядов, Йокич, Засеев, Сысуев, Стоцкий, Безденежных, Пауревич, Обляков, Фатаи.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Щенников, Фернандес, Натхо, Дзагоев, Ионов, Витиньо.
Теги: Уфа ЦСКА
Сегодня, 16:20
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8
(1)
№8 Написал: AnK. (Сегодня, 17:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну и толку с Дзагоева?!
Регистрация: 1.02.2017
№7 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 16:55) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vemel
Дело Слуцкого - ЖИВЕТ И ПРОЦВЕТАЕТ.

При Слуцком команда чаще выигрывала. Сейчас не проигрываем, но и выигрышами похвастаться не можем. Все больше и больше отстаем от Спартака.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№6 Написал: safonas (Сегодня, 16:52) #
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за Уфу сегодня много болельщиков во всех городах))


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№5 Написал: ачуда (Сегодня, 16:42) #
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Вернблум намного полезнее экзальтированного Дзагоева.
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 16:41) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
С Богом
Регистрация: 20.10.2012
№3 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 16:38) #
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Ионова на хрена!!!!
Регистрация: 5.02.2017
№2 Написал: vemel (Сегодня, 16:29) #
  • +3
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Болеет за:
ЦСКА
Натхо ? - просто СМЕШНО , ПЕШЕХОДЫ на дороге не нужны.
Дело Слуцкого - ЖИВЕТ И ПРОЦВЕТАЕТ.
Регистрация: 3.12.2015
№1 Написал: serega_user (Сегодня, 16:22) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Натхо вместо Головина? flushed может к Локо просто берегут..


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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