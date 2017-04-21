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Игорь Лебедев: взрыв в Дортмунде предписывают россиянину? Терроризм не имеет национальности (4)
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Сергей Балахнин: "Спартак" может взломать оборону "Ростова" за счет индивидуального мастерства (3)
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Гаджи Гаджиев: это странный календарь, у нас с "Ростовом" разные условия для подготовки к игре (6)
Гаджи Гаджиев: это странный календарь, у нас с "Ростовом" разные условия для подготовки к игре (6)
"Уфа" - ЦСКА: Алан Дзагоев сыграет с первых минут
Стали известны стартовые составы "Уфы" и ЦСКА на матч 24-го тура чемпионата России.
"Уфа": Беленов, Аликин, Живоглядов, Йокич, Засеев, Сысуев, Стоцкий, Безденежных, Пауревич, Обляков, Фатаи.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Щенников, Фернандес, Натхо, Дзагоев, Ионов, Витиньо.
"Уфа": Беленов, Аликин, Живоглядов, Йокич, Засеев, Сысуев, Стоцкий, Безденежных, Пауревич, Обляков, Фатаи.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Щенников, Фернандес, Натхо, Дзагоев, Ионов, Витиньо.
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