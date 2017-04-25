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Валерий Рейнгольд: верю, что "Спартак" станет чемпионом, но осталось сделать один шаг в дерби
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги матча 25-го тура Премьер-Лиги между "красно-белыми" и "Уралом" (1:0).
- Об игре:
Не могу назвать увиденный футбол феерией, но в целом, мне понравилось. "Спартак" действовал грамотно и надёжно практически в течение всех 90 минут, допустив одну заметную ошибку, и вновь в центре защиты. А так, команда понимает, что очки сейчас важнее, и несмотря на то, что весь стадион гонит вперёд за голами, "Спартак" не бежит сломя голову в атаку, поскольку осознаёт опасность контратаки и в целом потери очков.
Тем не менее, мне кажется, что эти качества "Спартак" показал, потому что в соперниках был "Урал". С ЦСКА будет намного сложнее. А так, за сегодня я команде ставлю хорошую оценку, игроки подняли мне настроение, поскольку тревога перед встречей была. Три очка даются как за результат 1:0, так и за 5:0, поэтому большого значения сейчас это не имеет. Феерии не было, и мы должны это понимать. Ребята смотрят в турнирную таблицу и всё прекрасно осознают. Игроки боятся подвести тренера, болельщиков. Вот забили бы второй, возможно, матч пошёл бы более интересный. А когда 1:0, да, атакуешь, но смотришь также и в оборону.
- О последних 20 минутах матча в исполнении "Спартака":
Дело не в физической усталости. Понимающие в футболе люди понимают, что "Спартак" устал морально. После поражения от "Ростова" (0:3) я сказал, что причина этого результата - давление на команду. На каждом углу кричат: "Вы - чемпионы"! Газеты, СМИ, все только о золотых медалях для "Спартака" и говорят. Знаете, как это действует на игроков?! Не каждый способен не обращать на такие вещи внимание, и это не просто так забыть на поле.
Все взгляды устремлены на "Спартак"! Давайте скажем прямо: в таком количестве только за "Спартак" болеют в России. Это любимая команда. Взгляните на заполненные трибуны, и это в рабочий день!
- О предстоящем дерби ЦСКА - "Спартак":
Жду красивого футбола! Надеюсь, что "Спартак" будет играть не только за три очка, но и за свою честь. Поэтому говорить о ничейном результате не стоит. Думаю, восстановится Зе Луиш и "Спартак" будет играть на победу, другого пути нет. Но это дерби, принципиальное противостояние, и я много раз в нём участвовал, мы выходили как на последний бой. Это будет экзамен для обеих команд. Победит сильнейший, как говорится. Но если "Спартак" проиграет - ничего страшного, отрыв по-прежнему будет заметный. Я верю, что "Спартак" станет чемпионом, но осталось сделать один шаг, и этот шаг нужно сделать в дерби. Если "Спартак" обыграет ЦСКА - чемпионат России этого сезона в борьбе за первое место можно будет завершать.
- Об игре:
Не могу назвать увиденный футбол феерией, но в целом, мне понравилось. "Спартак" действовал грамотно и надёжно практически в течение всех 90 минут, допустив одну заметную ошибку, и вновь в центре защиты. А так, команда понимает, что очки сейчас важнее, и несмотря на то, что весь стадион гонит вперёд за голами, "Спартак" не бежит сломя голову в атаку, поскольку осознаёт опасность контратаки и в целом потери очков.
Тем не менее, мне кажется, что эти качества "Спартак" показал, потому что в соперниках был "Урал". С ЦСКА будет намного сложнее. А так, за сегодня я команде ставлю хорошую оценку, игроки подняли мне настроение, поскольку тревога перед встречей была. Три очка даются как за результат 1:0, так и за 5:0, поэтому большого значения сейчас это не имеет. Феерии не было, и мы должны это понимать. Ребята смотрят в турнирную таблицу и всё прекрасно осознают. Игроки боятся подвести тренера, болельщиков. Вот забили бы второй, возможно, матч пошёл бы более интересный. А когда 1:0, да, атакуешь, но смотришь также и в оборону.
- О последних 20 минутах матча в исполнении "Спартака":
Дело не в физической усталости. Понимающие в футболе люди понимают, что "Спартак" устал морально. После поражения от "Ростова" (0:3) я сказал, что причина этого результата - давление на команду. На каждом углу кричат: "Вы - чемпионы"! Газеты, СМИ, все только о золотых медалях для "Спартака" и говорят. Знаете, как это действует на игроков?! Не каждый способен не обращать на такие вещи внимание, и это не просто так забыть на поле.
Все взгляды устремлены на "Спартак"! Давайте скажем прямо: в таком количестве только за "Спартак" болеют в России. Это любимая команда. Взгляните на заполненные трибуны, и это в рабочий день!
- О предстоящем дерби ЦСКА - "Спартак":
Жду красивого футбола! Надеюсь, что "Спартак" будет играть не только за три очка, но и за свою честь. Поэтому говорить о ничейном результате не стоит. Думаю, восстановится Зе Луиш и "Спартак" будет играть на победу, другого пути нет. Но это дерби, принципиальное противостояние, и я много раз в нём участвовал, мы выходили как на последний бой. Это будет экзамен для обеих команд. Победит сильнейший, как говорится. Но если "Спартак" проиграет - ничего страшного, отрыв по-прежнему будет заметный. Я верю, что "Спартак" станет чемпионом, но осталось сделать один шаг, и этот шаг нужно сделать в дерби. Если "Спартак" обыграет ЦСКА - чемпионат России этого сезона в борьбе за первое место можно будет завершать.
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