Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 24 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Валерий Рейнгольд: верю, что "Спартак" станет чемпионом, но осталось сделать один шаг в дерби

Валерий Рейнгольд: верю, что "Спартак" станет чемпионом, но осталось сделать один шаг в дербиМастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги матча 25-го тура Премьер-Лиги между "красно-белыми" и "Уралом" (1:0).

- Об игре:

Не могу назвать увиденный футбол феерией, но в целом, мне понравилось. "Спартак" действовал грамотно и надёжно практически в течение всех 90 минут, допустив одну заметную ошибку, и вновь в центре защиты. А так, команда понимает, что очки сейчас важнее, и несмотря на то, что весь стадион гонит вперёд за голами, "Спартак" не бежит сломя голову в атаку, поскольку осознаёт опасность контратаки и в целом потери очков.

Тем не менее, мне кажется, что эти качества "Спартак" показал, потому что в соперниках был "Урал". С ЦСКА будет намного сложнее. А так, за сегодня я команде ставлю хорошую оценку, игроки подняли мне настроение, поскольку тревога перед встречей была. Три очка даются как за результат 1:0, так и за 5:0, поэтому большого значения сейчас это не имеет. Феерии не было, и мы должны это понимать. Ребята смотрят в турнирную таблицу и всё прекрасно осознают. Игроки боятся подвести тренера, болельщиков. Вот забили бы второй, возможно, матч пошёл бы более интересный. А когда 1:0, да, атакуешь, но смотришь также и в оборону.

- О последних 20 минутах матча в исполнении "Спартака":

Дело не в физической усталости. Понимающие в футболе люди понимают, что "Спартак" устал морально. После поражения от "Ростова" (0:3) я сказал, что причина этого результата - давление на команду. На каждом углу кричат: "Вы - чемпионы"! Газеты, СМИ, все только о золотых медалях для "Спартака" и говорят. Знаете, как это действует на игроков?! Не каждый способен не обращать на такие вещи внимание, и это не просто так забыть на поле.

Все взгляды устремлены на "Спартак"! Давайте скажем прямо: в таком количестве только за "Спартак" болеют в России. Это любимая команда. Взгляните на заполненные трибуны, и это в рабочий день!

- О предстоящем дерби ЦСКА - "Спартак":

Жду красивого футбола! Надеюсь, что "Спартак" будет играть не только за три очка, но и за свою честь. Поэтому говорить о ничейном результате не стоит. Думаю, восстановится Зе Луиш и "Спартак" будет играть на победу, другого пути нет. Но это дерби, принципиальное противостояние, и я много раз в нём участвовал, мы выходили как на последний бой. Это будет экзамен для обеих команд. Победит сильнейший, как говорится. Но если "Спартак" проиграет - ничего страшного, отрыв по-прежнему будет заметный. Я верю, что "Спартак" станет чемпионом, но осталось сделать один шаг, и этот шаг нужно сделать в дерби. Если "Спартак" обыграет ЦСКА - чемпионат России этого сезона в борьбе за первое место можно будет завершать.
Теги: Рейнгольд Спартак
Вчера, 23:42
Напечатать
4
(7)
№4 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 00:43) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: борщ
рейнгольд верю что не бухну сегодня, или бухну

Тебе только борщ бухать после сегоднешнего матча. Гы

Цитата: Lokoflesh
С такой игрой обыграть ЦСКА в гостях, ну фиг его знает.
Посмотрим на их завтрашнюю игру, может там поросятам и ловить будет нечего.

Цска ловить уже нечего после победы Спартака над Уралом. Вот это факт. Но тебе лишь бы н@срать.


--------------------
чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№3 Написал: борщ (Сегодня, 00:12) #
  • -1
  •  (3)

рейнгольд верю что не бухну сегодня, или бухну
Регистрация: 8.04.2017
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:00) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
С такой игрой обыграть ЦСКА в гостях, ну фиг его знает.
Посмотрим на их завтрашнюю игру, может там поросятам и ловить будет нечего.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 23:46) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
После дерби ещё четыре игры! Рано медали вешать..
Да и в дерби нужно ещё победить..

Нас ждут не пять финалов, а пять матчей за жизнь!


--------------------
меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.