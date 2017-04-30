Карл-Хайнц Румменигге; победа в чемпионате Германии - это самый почетный титул

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал победу клуба в чемпионата Германии.



Напомним, "Бавария" разгромила "Вольфсбург" и досрочно выиграла турнир.



"Победа в чемпионате Германии - это самый почетный титул. Мы стали чемпионами в пятый раз подряд. Это нечто невероятное! Мы провели хороший сезон и совершенно заслуженно стали чемпионами", - цитирует Руменигге пресс-служба "Баварии".