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Владислав Безбородов: мы постояли за российское судейство!

Главный арбитр дерби ЦСКА – "Спартак" (2:1) Владислав Безбородов поделился впечатлениями от поединка на "ВЭБ Арене".

– В день назначения вы сказали: "Дерби – это бодрит". Сейчас ощущения такие же – бодрил ли антураж, сама игра?

– Очень. Просто счастлив, что нам досталась такая игра, и мы ее провели на очень высоком уровне. Горд за команду, с которой провел эту встречу. Может быть, были дополнительные трудности, связанные с тем, что мы редко вместе работаем. Но все, что я попросил, сделано, – сказал Безбородов. – Прежде всего, выдержали накал матча. Мало кто знает, но за воротами, возможно, даже сложнее работать, чем в поле.

– С чем это связано?

– Если я все время в игре, там приходиться включаться-выключаться. Без навыка работы на этой позиции можно выключиться в ненужное время. Поблагодарил ребят в раздевалке – мы сделали большое дело. Потому что в последнее время акцент делался на судействе. Сейчас мы можем этот акцент сместить обратно на команды, на их результаты и игру – это самое главное удовлетворение и радость. Не хочу говорить громких слов, но… Мы постояли за российское судейство!

СЭ
Теги: Безбородов Спартак ЦСКА
Сегодня, 10:15
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9
(2)
№9 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:30) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если никто не хвалит, надо хоть самим себя похвалить, ну еще Будогосский выпишет бонусы.
Регистрация: 20.03.2014
№8 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:25) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Безбородову бы обратить внимание на три момента в игре и цены бы ему не было.Первый-момент,когда наступили на ступню Ещенко-желтая карточка без вариантов,второй момент-опасная игра шипами вперёд против Глушакова-красная карточка без вариантов и третий момент-никакой реакции на то,что Витиньо полматча бродил по полю со спущенными гетрами и без щитков,да и труселя не мешало бы поправить.
Регистрация: 2.04.2012
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:23) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Игра была честной, мужской. Судейство невидимым. Соперники уважали друг друга.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:13) #
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online

Не хочу говорить громких слов, но… Мы постояли за российское судейство!

Не хочется-не говори. Вы просто сделали свою работу, без пафоса в Москве видимо никак.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№5 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:44) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: К.А.
а учитывая что бомжеишаки играть не умеют,эти самые укозивки судьи получают регулярно...как и премию.

Я помню, как во времена Валеры Карась регулярно гробил Спартак. Но разок, когда Валера поднял хай перед дерби, отсудил вполне нормально.
Регистрация: 22.09.2009
№4 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 11:05) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
да вы при чем, сами футболисты вам особо и шанса не дали.
Регистрация: 14.03.2010
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:55) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Цитата: К.А.
твои слова,да еськову с вилковым в уши..

Думаю, мало кто будет спорить, что Безбородов и Карасев да и многие другие могут нормально судить, если не получают соответствующих указивок.

а учитывая что бомжеишаки играть не умеют,эти самые укозивки судьи получают регулярно...как и премию.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 10:53) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: К.А.
твои слова,да еськову с вилковым в уши..

Думаю, мало кто будет спорить, что Безбородов и Карасев да и многие другие могут нормально судить, если не получают соответствующих указивок.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:37) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мы постояли за российское судейство!

твои слова,да еськову с вилковым в уши...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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