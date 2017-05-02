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Кингсли Коман может перебраться в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман может сменить клубную прописку в летнее межсезонье, утверждает Goal.

По данным издания, в услугах игрока заинтересован "Манчестер Сити", который готов предложить за трансфер футболиста 60 миллионов евро. Также источник отмечает, что стороны уже провели переговоры по возможному переходу француза.
Теги: Коман Бавария
Сегодня, 17:07
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