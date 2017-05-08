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От победы над "Зенитом" до поражения "Зенита". Большой путь "Спартака" к юбилейному чемпионству
Предыдущее чемпионство "Спартака" стало возможным после победы в 2001-м году над "Зенитом" со счетом 3:1. Следующий раз "красно-белые" завоевали титул спустя 16 лет, и вновь финальная точка в чемпионской интриге была поставлена при участии клуба из Санкт-Петербурга. Rusfootball.info вспоминает, какой большой путь был пройден "спартаковцами" между двумя этими событиями.
Сезон 2001-го года выдался крайне непростым. В его ход вмешались трагические события 11 сентября в США, из-за которых практически во всех европейских чемпионатах произошли существенные изменения календарей. Так, в частности, в России последним был тур под номером 28, перед ним был 29-й, а 30-й был вообще проведен в разные дни - от 21 сентября до 4 ноября. Несмотря на разрозненность расписания борьба "Спартака" с конкурентами была нешуточная и завершилась она 27 октября, когда "красно-белые" в "Лужниках" обыграли своего главного соперника - "Зенит" - и стали девятикратными чемпионами страны.
Собственно говоря, с той датой и необходимо брать начало большого пути народной команды к юбилейному чемпионству. Впрочем, в 2002-м году вряд ли кто-то предполагал, что придется так долго ждать. Олег Романцев остался главным тренером, но контрольный пакет акций "Спартака" был продан Андрею Червиченко. Под управлением нового президента и старого наставника "красно-белые" смогли зацепиться лишь за третью строчку в чемпионате и провели самый ужасный сезон в еврокубках, проиграв в Лиге Чемпионов все шесть матчей с общим счетом 1:18.
Тем не менее, Романцев не сразу ушел из клуба. Олег Иванович проработал до середины июня 2003 года и успел выиграть кубок России, который до вчерашнего дня был последним трофеем "Спартака", если не считать Копа Дель Соль. Впрочем, дела команды в чемпионате шли не очень хорошо - она была едва ли не близка к зоне вылета, занимая места ниже 10-го. В этой связи увольнение тренера не кажется неожиданным, но оно стало достаточно неординарным. Романцев заявил, что Червиченко мало времени уделяет клубу, и в ответ получил от руководства вотум недоверия.
Сезон 2003-го года в итоге закончился для "Спартака" серьезной неудачей и худшим результатом в 21-м веке - 10-м местом. Болельщики высказывали серьезное недовольство работой Червиченко как президента клуба и очень надеялись, что он скоро уйдет. На их счастье, Андрей Владимирович сделал это достаточно быстро - весной 2004-го года он продал свои акции Федуну и вскоре полностью разорвал все связи с "красно-белыми".
С приходом Федуна началась большущая эра, которая длится до сих пор. Но, конечно, ее зарождение нельзя назвать простым. У команды, например, слишком часто менялись тренеры. В течение пяти лет это случалось пять раз. Андрей Чернышов, Владимир Федотов, Невио Скала, Александр Старков, вновь Владимир Федотов - список можно продолжать и не ограничивать его периодом в пять лет. Правда, нельзя не сказать, что определенные улучшения в игре команды периодически имели место быть.
В 2004-м году в "Спартак" был возвращен завоевавший Кубок УЕФА и трофей Лиги Чемпионов в составе "Порту" Дмитрий Аленичев. В частности, именно его приход позволил "красно-белым" подняться из нижней части турнирной таблицы на восьмое место по итогам сезона. В следующему году начало казаться, что с хорошим составом и под руководством Старкова "красно-белые" замахнутся на чемпионство. В первой половине чемпионата они шли вплотную к первому месту, но к его середине отрыв от лидера начал расти и в какой-то момент перевалил за отметку в 10 очков. Впрочем, в концовке "Спартаку" удалось провести хороший отрезок и заскочить на второе место, которое дало, между прочим, право сыграть в Лиге Чемпионов.
В Европе, правда, больших результатов столичному клубу добиться не удалось, но зато в чемпионате России дела шли стабильно. Несмотря на конфликт между Аленичевым и Старковым в апреле 2006-го года, после которого оба ушли из "Спартака", "красно-белым" удалось под руководством вновь приглашенного в команду Федотова занять второй год подряд второе место. При этом по набранным очкам они были вровень с ЦСКА, а "армейцы" стали чемпионом лишь по дополнительным показателям.
Удивительно, но при первых же более-менее серьезных неудачах в 2007-м году Федун принимает решение снять Федотова с поста тренера. Еще более удивительным выглядит то, возглавивший после этого "Спартак" Черчесов смог вновь привести народную команду к серебряным медалям. Причем, до последнего тура Станислав Саламович сохранял шансы стать чемпионом в первый же год работы не только в стане "красно-белых", но и вообще в России.
В тот момент, пожалуй, думалось, что теперь "Спартак" обретет стабильность и, как минимум, перестанет менять тренеров. Но конфликт Черчесова с лидерами команды Титовым и Калиниченко, а также разгромные поражения от ЦСКА и от киевского "Динамо" в Лиге Чемпионов привели к тому, что в августе 2008-го года у столичного клуба в очередной раз сменился наставник. Впрочем, датчанин Лаудруп не только не скрасил неудачный сезон, но и провалил первые туре следующего.
Начавший одновременно работать генеральным директором и главным тренером Валерий Карпин смог исправить ситуацию, и по итогам 2009-го года "Спартак" занял второе место. Конечно, это было не чемпионство, но игра команды вселялась оптимизм в болельщиков. Тем более что Карпину удалось показать неплохие результаты на международной арене. В сезоне 2010-2011 его подопечные дошли до четвертьфинала Лиги Европы. Конечно, после разгромного поражения от "Порту" у Валерия Георгиевича был разговор с фанатами, где он произнес несколько легендарных фраз, но никто больше не смог вывести "Спартак" так далеко в еврокубках.
Впрочем, в чемпионате-то по-прежнему чемпионства не было. В 2010-м году подопечные Карпина заняли четвертое место, а в переходном сезоне 2011-2012 - второе. Несмотря на выход в Лигу Чемпионов Валерий Георгиевич ушел с поста тренера, но, как выяснилось, его отсутствие было недолгим. Унаи Эмери отлично начал свою работу в "Спартаке", но достаточно быстро начал испытывать проблемы как с результатами, так и со взаимоотношениями с игроками. Спустя четыре с половиной месяца испанец был уволен, а Карпин снова стал главным.
При этом ему опять удалось улучшить игру команды. Четвертое место по итогам сезона, конечно, продлило серию без трофеев, но обеспечило попадание в Лигу Европы. Другое дело, что в отборочных раундах "Спартак" проиграл "Санкт-Галлену", оставив еще одну рану на сердце болельщиков. Освобождение от нагрузки в еврокубках не поспособствовало тому, что "красно-белые" успешно выступят в чемпионате. Сначала под руководством Карпина, а затем под началом сменившего его Гунько столичный клуб набрал 50 очков, что означало грустное шестое место в таблице.
Сезон 2014-2015 ознаменовался не только приглашением нового тренера, но и открытие нового стадиона. Думаю, сейчас можно смело сказать, что это был важнейший момент в истории "Спартака", который, в том числе, приблизил команду к чемпионскому титулу в 2017-м году. Впрочем, в первый год функционирования "Открытие Арены" добиться хоть сколь-нибудь приемлемого результата не удалось. Мурат Якин привел команду к шестому месту и передал свой пост Дмитрию Аленичеву.
Приход экс-"спартаковца" и вместе с ним целого тренерского штаба, состоящего из, скажем так, своих "красно-белых" людей преподносился как ставка на возрождение легендарного "спартаковского" духа. Думаю, не стоит напоминать, чем закончилась попытка Аленичева сделать родную команду чемпионом. Пятое место по итогам сезона 2015-2016 было признано удовлетворительным, потому что оно дало право сыграть в Лиге Европы, но из этого турнира "Спартак" вылетел настолько быстро и бесславно, что Дмитрий Анатольевич сам подал в отставку.
Руководство ее приняло и назначило новым - пятнадцатым с момента последнего чемпионства - тренером пришедшего летом в клуб в качестве помощника Аленичева Массимо Карреру. Обладатель ювентийского духа победителей смог передать его "Спартаку", а дальше вы все сами знаете. Эпоха с 27 октября 2001-го года, когда "красно-белые" обыграли "Зенит" и стали девятикратными чемпионами, завершилась крайне символично поражением "Зенита" на самом скандальном стадионе страны, которое позволило официально заявить - "Спартак" десятикратный чемпион России.
Заглавное фото: Спорт-Экспресс
Иван Долинин, Rusfootball.info
Сезон 2001-го года выдался крайне непростым. В его ход вмешались трагические события 11 сентября в США, из-за которых практически во всех европейских чемпионатах произошли существенные изменения календарей. Так, в частности, в России последним был тур под номером 28, перед ним был 29-й, а 30-й был вообще проведен в разные дни - от 21 сентября до 4 ноября. Несмотря на разрозненность расписания борьба "Спартака" с конкурентами была нешуточная и завершилась она 27 октября, когда "красно-белые" в "Лужниках" обыграли своего главного соперника - "Зенит" - и стали девятикратными чемпионами страны.
Собственно говоря, с той датой и необходимо брать начало большого пути народной команды к юбилейному чемпионству. Впрочем, в 2002-м году вряд ли кто-то предполагал, что придется так долго ждать. Олег Романцев остался главным тренером, но контрольный пакет акций "Спартака" был продан Андрею Червиченко. Под управлением нового президента и старого наставника "красно-белые" смогли зацепиться лишь за третью строчку в чемпионате и провели самый ужасный сезон в еврокубках, проиграв в Лиге Чемпионов все шесть матчей с общим счетом 1:18.
Тем не менее, Романцев не сразу ушел из клуба. Олег Иванович проработал до середины июня 2003 года и успел выиграть кубок России, который до вчерашнего дня был последним трофеем "Спартака", если не считать Копа Дель Соль. Впрочем, дела команды в чемпионате шли не очень хорошо - она была едва ли не близка к зоне вылета, занимая места ниже 10-го. В этой связи увольнение тренера не кажется неожиданным, но оно стало достаточно неординарным. Романцев заявил, что Червиченко мало времени уделяет клубу, и в ответ получил от руководства вотум недоверия.
Фото: Sports.ru
Сезон 2003-го года в итоге закончился для "Спартака" серьезной неудачей и худшим результатом в 21-м веке - 10-м местом. Болельщики высказывали серьезное недовольство работой Червиченко как президента клуба и очень надеялись, что он скоро уйдет. На их счастье, Андрей Владимирович сделал это достаточно быстро - весной 2004-го года он продал свои акции Федуну и вскоре полностью разорвал все связи с "красно-белыми".
С приходом Федуна началась большущая эра, которая длится до сих пор. Но, конечно, ее зарождение нельзя назвать простым. У команды, например, слишком часто менялись тренеры. В течение пяти лет это случалось пять раз. Андрей Чернышов, Владимир Федотов, Невио Скала, Александр Старков, вновь Владимир Федотов - список можно продолжать и не ограничивать его периодом в пять лет. Правда, нельзя не сказать, что определенные улучшения в игре команды периодически имели место быть.
В 2004-м году в "Спартак" был возвращен завоевавший Кубок УЕФА и трофей Лиги Чемпионов в составе "Порту" Дмитрий Аленичев. В частности, именно его приход позволил "красно-белым" подняться из нижней части турнирной таблицы на восьмое место по итогам сезона. В следующему году начало казаться, что с хорошим составом и под руководством Старкова "красно-белые" замахнутся на чемпионство. В первой половине чемпионата они шли вплотную к первому месту, но к его середине отрыв от лидера начал расти и в какой-то момент перевалил за отметку в 10 очков. Впрочем, в концовке "Спартаку" удалось провести хороший отрезок и заскочить на второе место, которое дало, между прочим, право сыграть в Лиге Чемпионов.
В Европе, правда, больших результатов столичному клубу добиться не удалось, но зато в чемпионате России дела шли стабильно. Несмотря на конфликт между Аленичевым и Старковым в апреле 2006-го года, после которого оба ушли из "Спартака", "красно-белым" удалось под руководством вновь приглашенного в команду Федотова занять второй год подряд второе место. При этом по набранным очкам они были вровень с ЦСКА, а "армейцы" стали чемпионом лишь по дополнительным показателям.
Удивительно, но при первых же более-менее серьезных неудачах в 2007-м году Федун принимает решение снять Федотова с поста тренера. Еще более удивительным выглядит то, возглавивший после этого "Спартак" Черчесов смог вновь привести народную команду к серебряным медалям. Причем, до последнего тура Станислав Саламович сохранял шансы стать чемпионом в первый же год работы не только в стане "красно-белых", но и вообще в России.
В тот момент, пожалуй, думалось, что теперь "Спартак" обретет стабильность и, как минимум, перестанет менять тренеров. Но конфликт Черчесова с лидерами команды Титовым и Калиниченко, а также разгромные поражения от ЦСКА и от киевского "Динамо" в Лиге Чемпионов привели к тому, что в августе 2008-го года у столичного клуба в очередной раз сменился наставник. Впрочем, датчанин Лаудруп не только не скрасил неудачный сезон, но и провалил первые туре следующего.
Фото: Евроспорт.ру
Начавший одновременно работать генеральным директором и главным тренером Валерий Карпин смог исправить ситуацию, и по итогам 2009-го года "Спартак" занял второе место. Конечно, это было не чемпионство, но игра команды вселялась оптимизм в болельщиков. Тем более что Карпину удалось показать неплохие результаты на международной арене. В сезоне 2010-2011 его подопечные дошли до четвертьфинала Лиги Европы. Конечно, после разгромного поражения от "Порту" у Валерия Георгиевича был разговор с фанатами, где он произнес несколько легендарных фраз, но никто больше не смог вывести "Спартак" так далеко в еврокубках.
Впрочем, в чемпионате-то по-прежнему чемпионства не было. В 2010-м году подопечные Карпина заняли четвертое место, а в переходном сезоне 2011-2012 - второе. Несмотря на выход в Лигу Чемпионов Валерий Георгиевич ушел с поста тренера, но, как выяснилось, его отсутствие было недолгим. Унаи Эмери отлично начал свою работу в "Спартаке", но достаточно быстро начал испытывать проблемы как с результатами, так и со взаимоотношениями с игроками. Спустя четыре с половиной месяца испанец был уволен, а Карпин снова стал главным.
При этом ему опять удалось улучшить игру команды. Четвертое место по итогам сезона, конечно, продлило серию без трофеев, но обеспечило попадание в Лигу Европы. Другое дело, что в отборочных раундах "Спартак" проиграл "Санкт-Галлену", оставив еще одну рану на сердце болельщиков. Освобождение от нагрузки в еврокубках не поспособствовало тому, что "красно-белые" успешно выступят в чемпионате. Сначала под руководством Карпина, а затем под началом сменившего его Гунько столичный клуб набрал 50 очков, что означало грустное шестое место в таблице.
Фото: Официальный сайт "Спартака"
Сезон 2014-2015 ознаменовался не только приглашением нового тренера, но и открытие нового стадиона. Думаю, сейчас можно смело сказать, что это был важнейший момент в истории "Спартака", который, в том числе, приблизил команду к чемпионскому титулу в 2017-м году. Впрочем, в первый год функционирования "Открытие Арены" добиться хоть сколь-нибудь приемлемого результата не удалось. Мурат Якин привел команду к шестому месту и передал свой пост Дмитрию Аленичеву.
Приход экс-"спартаковца" и вместе с ним целого тренерского штаба, состоящего из, скажем так, своих "красно-белых" людей преподносился как ставка на возрождение легендарного "спартаковского" духа. Думаю, не стоит напоминать, чем закончилась попытка Аленичева сделать родную команду чемпионом. Пятое место по итогам сезона 2015-2016 было признано удовлетворительным, потому что оно дало право сыграть в Лиге Европы, но из этого турнира "Спартак" вылетел настолько быстро и бесславно, что Дмитрий Анатольевич сам подал в отставку.
Руководство ее приняло и назначило новым - пятнадцатым с момента последнего чемпионства - тренером пришедшего летом в клуб в качестве помощника Аленичева Массимо Карреру. Обладатель ювентийского духа победителей смог передать его "Спартаку", а дальше вы все сами знаете. Эпоха с 27 октября 2001-го года, когда "красно-белые" обыграли "Зенит" и стали девятикратными чемпионами, завершилась крайне символично поражением "Зенита" на самом скандальном стадионе страны, которое позволило официально заявить - "Спартак" десятикратный чемпион России.
Заглавное фото: Спорт-Экспресс
Иван Долинин, Rusfootball.info
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