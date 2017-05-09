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15-летний полузащитник "Рейнджерса" перейдет в "Челси"

"Челси" подписал 15-летнего таланта из шотландского "Рейнджерса", сообщает Sky Sports.

Лондонский клуб договорился с 15-летним шотландским талантом и его родителями о переезде в Лондон. Билли Гилмору летом нынешнего года исполнится 16 лет. Сумма сделки составила 560 тысяч евро.
Теги: Челси Рейнджерс
Сегодня, 22:14
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