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Британский журналист: сделка с "Халлом" завершена, Слуцкий будет зарабатывать 450 тысяч фунтов

Обозреватель Daily Star Джереми Кросс прокомментировал информацию британского издания о вероятном назначении на тренерский пост "Халл Сити" экс-тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.

"Сделка уже завершена. Сейчас Слуцкий решает дела в России, а на следующей неделе приедет в Кингстон-апон-Халл для подписания контракта. Его зарплата составит 450 тысяч фунтов в год. О трансферном бюджете сказать ничего не могу, но не думаю, что он будет крупным. Кто еще претендовал на пост? Гарри Монк, Стив Макларен, Найджел Эдкинс", - цитирует Кросса "Спорт-Экспресс".
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 20:53
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(1)
№9 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 21:11) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Saveger
какие же копейки...

А опыт за деньги не купишь. Зато при удачном вытуплении (коим, я считаю банальное выход в АПЛ и сохранение места в ней) он сможет потом в любом нашем, а, может, и не нашем, в много раз большие суммы. И не забывай, что победитель чемпионшипа получае "всего"-то 120 лямов совсем не российских фунтов, и в договоре наверняка прописаны немалые премиальные на этот случай. Премиальные - обязательный пункт любого договора со спортсменом или тренером - иначе при первых неудачах они начинают в потолок плевать.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:10) #
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online

Точно у Гинера за еду работал.
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: bymer Санкт-Петербург (Сегодня, 21:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Давай Леня раскачай чампионшип))))
Регистрация: 13.02.2008
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:07) #
  • +2
  •  (2)
online

Saveger,
все относительно! пол ляма за год! зато какие перспективы ,если покажет себя!
Регистрация: 27.07.2016
№5 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 21:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Около 250 тысяч фунтов чистыми , ( за вычетом налогов) или 20 тысяч фунтов в месяц ...
Регистрация: 10.01.2014
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 21:04) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
со Слуцбургером пробьют дно
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 21:00) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
какие же копейки...
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:59) #
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online

Леонид не боится рисковать.

Хотя к этому риску подходит тоже сверх обстоятельно.

Молодец.
Успехов в новой для тебя лиге!
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 20:58) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Андре Виллаш-Боаш, «Шанхай-СИПГ»

12,3 млн евро


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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