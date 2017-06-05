Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:53
Британский журналист: сделка с "Халлом" завершена, Слуцкий будет зарабатывать 450 тысяч фунтов (9)
Британский журналист: сделка с "Халлом" завершена, Слуцкий будет зарабатывать 450 тысяч фунтов (9)
20:01
Денис Попов: если у нас не будет в каждой зоне ПФЛ по 20 команд, то сборной вообще ничего не светит (1)
Денис Попов: если у нас не будет в каждой зоне ПФЛ по 20 команд, то сборной вообще ничего не светит (1)
17:40
Александр Тарханов: сборная неудачно провела последние матчи, а поражения не придают уверенности
Александр Тарханов: сборная неудачно провела последние матчи, а поражения не придают уверенности
17:18
Администрация Екатеринбурга перед ЧМ-2018 хочет заставить жильцов привести фасады домов к единообразному виду за свой счет (33)
Администрация Екатеринбурга перед ЧМ-2018 хочет заставить жильцов привести фасады домов к единообразному виду за свой счет (33)
17:12
Ринат Билялетдинов: статус матча с Венгрией позволяет сборной России поэкспериментировать с составом (3)
Ринат Билялетдинов: статус матча с Венгрией позволяет сборной России поэкспериментировать с составом (3)
12:38
Константин Сарсания: тренеры решили, что на позицию Данни нужен более молодой и быстрый игрок (40)
Константин Сарсания: тренеры решили, что на позицию Данни нужен более молодой и быстрый игрок (40)
Британский журналист: сделка с "Халлом" завершена, Слуцкий будет зарабатывать 450 тысяч фунтов
Обозреватель Daily Star Джереми Кросс прокомментировал информацию британского издания о вероятном назначении на тренерский пост "Халл Сити" экс-тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.
"Сделка уже завершена. Сейчас Слуцкий решает дела в России, а на следующей неделе приедет в Кингстон-апон-Халл для подписания контракта. Его зарплата составит 450 тысяч фунтов в год. О трансферном бюджете сказать ничего не могу, но не думаю, что он будет крупным. Кто еще претендовал на пост? Гарри Монк, Стив Макларен, Найджел Эдкинс", - цитирует Кросса "Спорт-Экспресс".
"Сделка уже завершена. Сейчас Слуцкий решает дела в России, а на следующей неделе приедет в Кингстон-апон-Халл для подписания контракта. Его зарплата составит 450 тысяч фунтов в год. О трансферном бюджете сказать ничего не могу, но не думаю, что он будет крупным. Кто еще претендовал на пост? Гарри Монк, Стив Макларен, Найджел Эдкинс", - цитирует Кросса "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.