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191-му болельщику запрещено ходить на футбол

Заместитель начальника управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев рассказал, что некоторым болельщикам запрещено посещать стадионы.

"В РФ есть список людей, которым решением суда запрещено посещать спортивные мероприятия. Сейчас в нем 191 персона", – цитирует Гусева "Р-Спорт".
Сегодня, 12:55
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(2)
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
выписали себе абонемент))


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Phil Москва (Сегодня, 13:39) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Я сначала подумал - что это за загадочный 191-й болельщик, которому запретили посещать?
Регистрация: 5.06.2017
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:32) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: tiki
если запрещено, то можно ли их называть болельщиками?

То есть на диване не болельщики? Ты сам хоть раз сходил на стадио?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:57) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
если запрещено, то можно ли их называть болельщиками?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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