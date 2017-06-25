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Андрей Червиченко: наши рассчитывали, что после каждого падения будет назначаться пенальти, как в России

Андрей Червиченко: наши рассчитывали, что после каждого падения будет назначаться пенальти, как в РоссииБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча России с Мексикой (1:2) в эксклюзивном интервью Rusfootball.info отметил разницу в работе российских и иностранных арбитров

– Матч понравился. Выше головы наша сборная не прыгнула. Показала уровень, который сейчас есть. У нет сменяемости кадров, молодёжи почти нет, любой более-менее талантливый игрок на вес золота. Думаю, турнир ярко показал проблему нашего судейства. Зашкаливающая необъективность мешала нашим игрокам расценивать ситуации, они рассчитывали, что любое падение будет заканчиваться пенальти.

Сегодня Жирков вместо того, чтобы продолжить двигаться и попытаться забить стал правой ногой цепляться за защитника. По-хорошему это вообще жёлтая за симуляцию, удаление он должен был получать ещё раньше. Смолов делал то же самое. Понятно, что если бы он играл за «Краснодар» с теми же «Крыльями», там бы поставили, наверное, с перебиванием. Но поскольку судьи не российские, а объективные, то пенальти нет. Это постоянное ожидание необъективного судейства в свою пользу играет с нами злую шутку. У игроков главная задача не забить, а добежать до штрафной и рухнуть. На мой взгляд, это очень большая проблема. Нужно сделать огрвыводы, нельзя больше смотреть, как наше судейство тает в болоте коррупции…

Из положительного – не видел лет 5-6 такой самоотдачи со стороны наших игроков. Попытки наладить взаимопонимание и быть командой единомышленников были, чего не хватало в последние годы. На мой взгляд, команда выстраивается.

– Стоит ли винить Акинфеева или с кем не бывает?

– Ну с Акинфеевым это слишком часто бывает. Если брать международные выступления, он пропускает в каждом матче. Давно пора попробовать кого-то другого. Он даже не попадал по мячу, а попадал по груди нападающего. Если бы момент не закончился голом, мог бы ещё и красную получить. Он может из ничего создать нелепый эпизод. Но я думаю, что его винить не стоит, ему всё-таки и защитники должны помогать, а они серьёзно ошиблись.

– В этих матчах мы видели реальной уровень сборной или она получше может играть?

– Думаю, это потолок. Большего потенциала у нашей сборной нет. И не вижу, за счёт чего он может прибавиться. У нас нет какой-то молодой звезды. Мы – середняк, который может побиться, обыграть кого-то при стечении обстоятельств.
Теги: Червиченко Сборная России
Сегодня, 00:10
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(2)
№5 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 02:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
К.А.,
Однако без Дзюбы и Кокорина, со спартаковцами в составе и спартаковцем-тренером результат почти не отличается :joy:

Мы тут футбол обсуждаем, а вы о чем? Черчесов в Спартаке без малого час тренировал, о чем разговор?


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 01:55) #
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добежать и рухнут ...это к дюбио ...ему и бегать не надо, все время там пасется!
Регистрация: 26.04.2017
№3 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 00:18) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Крылья Сов»
На этот раз он прав. Жиркову с Оренбургом такой пеналь поставили, там даже меньше было похоже на 11-метровый
Регистрация: 2.09.2013
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 00:18) #
  • -3
  •  (3)
online

К.А.,
Однако без Дзюбы и Кокорина, со спартаковцами в составе и спартаковцем-тренером результат почти не отличается joy
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 00:16) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
да,бомжеишаки привыкли к пеналям


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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