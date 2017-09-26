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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Георгий Тигиев перенес операцию на колене
Защитник "Спартака" Георгий Тигиев, получивший травму в матче 10-го тура премьер-лиги с "Тосно", перенес операцию в Риме, информирует официальный сайт красно-белых.
Сообщается, что футболисту сделаны пластика передней крестообразной связки, частичная резекция наружного мениска и швы обоих менисков.
Тигиев может вернуться к тренировкам в общей группе в конце марта 2018 года.
Сообщается, что футболисту сделаны пластика передней крестообразной связки, частичная резекция наружного мениска и швы обоих менисков.
Тигиев может вернуться к тренировкам в общей группе в конце марта 2018 года.
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