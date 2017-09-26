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Георгий Тигиев перенес операцию на колене

Защитник "Спартака" Георгий Тигиев, получивший травму в матче 10-го тура премьер-лиги с "Тосно", перенес операцию в Риме, информирует официальный сайт красно-белых.

Сообщается, что футболисту сделаны пластика передней крестообразной связки, частичная резекция наружного мениска и швы обоих менисков.

Тигиев может вернуться к тренировкам в общей группе в конце марта 2018 года.
Теги: Спартак Тигиев
Сегодня, 14:28
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№4 Написал: nedva Russia (Сегодня, 15:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Зобнин, Тимофеев, Тигиев, Глушаков, Зе Луиш, Жано, Промес, Роша, Мельгарехо, Комбаров...
Ау, тренеры! Похоже, что-то не так с физподготовкой игроков

Здоровья парню!
Регистрация: 23.11.2009
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:53) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Здоровья парню.
Регистрация: 12.02.2013
№2 Написал: safonas (Сегодня, 14:45) #
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здоровья, Гоша!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Barmaley (Сегодня, 14:36) #
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online

Такое впечатление что у спартаковских докторов договор заключен на поставку травмированных футболистов с итальянской клиникой. Правильно, нужно поддержать бизнес итальянских врачей. А Георгию конечно здоровья и скорейшего выздоровления.
Регистрация: 17.04.2017
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