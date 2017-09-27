Опрос:

Как сыграет ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионв?
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Шевченко: Мората хорошо адаптировался в самой сложной лиге мира

Бывший нападающий "Челси" Андрей Шевченко прокомментировал результативность форварда лондонского клуба Альваро Мораты.

"Я очень впечатлен тем, как Мората адаптировался в "Челси". Он весьма здорово смотрится. Премьер-лига – самый сложный чемпионат в мире, особенно для нападающих. В Англии футбол очень быстрый, физическая составляющая крайне важна. Альваро прекрасно приспособился", - цитирует Шевченко Goal.com.
Теги: Шевченко Мората Челси
Сегодня, 05:37
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.