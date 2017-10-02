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СМИ: Франк Рибери выбыл на срок до трех месяцев из-за травмы колена

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери пропустит длительный срок из-за травмы, информирует Bild. Футболист получил повреждение колена в матче бундеслиги с берлинской "Гертой" (2:2).

"Почувствовал сильную боль. Нужно дождаться результатов сканирования, чтобы определить серьезность повреждения", - сказал Рибери.

Как сообщает издание, у французского хавбека выявлено повреждение связок коленного сустава, на восстановление уйдет от двух до трех месяцев.
Теги: Рибери Бавария
Сегодня, 09:58
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