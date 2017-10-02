СМИ: Франк Рибери выбыл на срок до трех месяцев из-за травмы колена

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери пропустит длительный срок из-за травмы, информирует Bild. Футболист получил повреждение колена в матче бундеслиги с берлинской "Гертой" (2:2)."Почувствовал сильную боль. Нужно дождаться результатов сканирования, чтобы определить серьезность повреждения", - сказал Рибери.Как сообщает издание, у французского хавбека выявлено повреждение связок коленного сустава, на восстановление уйдет от двух до трех месяцев.