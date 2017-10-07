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Карл-Хайнц Румменигге: Хайнкес - идеальный тренер для "Баварии"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал назначение Юппа Хайнкеса на пост главного тренера клуба до конца сезона.

"У Юппа Хайнкеса и "Баварии" очень доверительные отношения. Это подтвердили переговоры, которые велись Ули Хёнессом, Хасаном Салихамиджичем и мной. Мы очень благодарны Юппу за то, что он согласился стать нашим главным тренером. На данный момент он идеальный тренер для "Баварии", - цитирует Румменигге официальный сайт клуба.
Теги: Румменигге Хайнкес Бавария
Сегодня, 06:21
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