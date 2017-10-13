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Александр Беленов назван лучшим игроком "Уфы"

Вратарь "Уфы" Александр Беленов признан болельщиками команды лучшим игроком в сентябре.

По результатам опроса голкипер набрал 47,2% голосов. Второе место занял нападающий Сильвестр Игбун (16,3%), а третьим стал полузащитник Дмитрий Стоцкий (4,3%).

ФК "Уфа"
Теги: Уфа Беленов
Сегодня, 12:31
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