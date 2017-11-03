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Молодые игроки "Локомотива" побывали в гостях у Леонида Слуцкого в "Халл Сити"

Игроки "Локомотива" 2006 года рождения посетили английский город Кингстон-апон-Халл в рамках премиальной поездки "В гости к Слуцкому".

Путевку в Англию юные футболисты получили в качестве поощрения за победу на международном фестивале "Локобол-2017 - РЖД".

Ребята побывали на базе "Халл Сити", посетили тренировку команды и посмотрели два матча "тигров", которых тренирует россиянин Леонид Слуцкий. Кроме того, был организован товарищеский матч между юными "железнодорожниками" и их сверстниками из академии "Халла".

#Локомотив2006 вернулся из города Кингстон-апон-Халл, который посетил в рамках премиальной поездки «В гости к Слуцкому». Такую возможность коллектив получил, став лучшей российской командой международного фестиваля «Локобол – 2017 – РЖД»! За время поездки ребята: ? Побывали на базе «Халл Сити», посетили тренировку команды и посмотрели два матча «Халла». ?? Одержали победу над сверстниками из Академии «тигров». ? Познакомились с различными достопримечательностями старинного портового города – Морским музеем, собором Hull Minister, одним из крупнейших океанариумов в мире и многими другими культурными объектами. #ЯрчеПрошлого

A post shared by Футбольная школа «Локомотив» (@fclm_school) on

Теги: Локомотив Халл Сити Слуцкий
Сегодня, 13:53
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№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 14:13) #
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Болеет за:
ЦСКА
Хорошое дело.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
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