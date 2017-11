Молодые игроки "Локомотива" побывали в гостях у Леонида Слуцкого в "Халл Сити"

#Локомотив2006 вернулся из города Кингстон-апон-Халл, который посетил в рамках премиальной поездки «В гости к Слуцкому». Такую возможность коллектив получил, став лучшей российской командой международного фестиваля «Локобол – 2017 – РЖД»! За время поездки ребята: ? Побывали на базе «Халл Сити», посетили тренировку команды и посмотрели два матча «Халла». ?? Одержали победу над сверстниками из Академии «тигров». ? Познакомились с различными достопримечательностями старинного портового города – Морским музеем, собором Hull Minister, одним из крупнейших океанариумов в мире и многими другими культурными объектами. #ЯрчеПрошлого

A post shared by Футбольная школа «Локомотив» (@fclm_school) on Nov 3, 2017 at 10:53am PDT