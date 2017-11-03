Молодые игроки "Локомотива" побывали в гостях у Леонида Слуцкого в "Халл Сити"

Игроки "Локомотива" 2006 года рождения посетили английский город Кингстон-апон-Халл в рамках премиальной поездки "В гости к Слуцкому".Путевку в Англию юные футболисты получили в качестве поощрения за победу на международном фестивале "Локобол-2017 - РЖД".Ребята побывали на базе "Халл Сити", посетили тренировку команды и посмотрели два матча "тигров", которых тренирует россиянин Леонид Слуцкий. Кроме того, был организован товарищеский матч между юными "железнодорожниками" и их сверстниками из академии "Халла".