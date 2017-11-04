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Президент "Ахмата": три очка позволяют претендовать на Лигу Европы и снимают психологический груз

Президент "Ахмата" Магомед Даудов прокомментировал победу над "Ростовом" (1:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

"С этой победой я поздравляю главного болельщика футбольного клуба "Ахмат", дорогого брата, Главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, всех фанатов и поклонников родной команды!

Победа была очень важна сегодня. В последних играх удача была не на нашей стороне, и завоеванные три очка позволяют держаться в группе команд, претендующих на места в Лиге Европы и снимают с игроков психологический груз.

После отставки Олега Кононова команду к прошедшей игре готовил Михаил Галактионов, назначенный мною исполняющим обязанности главного тренера. Михаил Михайлович продолжает работать в своей должности и готовит команду к предстоящим играм. "Ахмат" – сила!!!", – написал Даудов в инстаграме.

Дорогие друзья! С минимальной победой со счётом 1-0 нашей команды "Ахмат" над "Ростовом" завершилась первая игра второго круга на "Ахмат-Арене". Единственный гол с подачи Одисе Роши забил Аблай Мбенг. С этой победой я поздравляю главного болельщика футбольного клуба «АХМАТ», дорогого БРАТА, Главу Чеченской Республики, Героя России РАМЗАНА АХМАТОВИЧА КАДЫРОВА, всех фанатов и поклонников родной команды! Победа была очень важна сегодня. В последних играх удача была не на нашей стороне, и завоеванные три очка позволяют держаться в группе команд, претендующих на места в Лиге Европы и снимают с игроков психологический груз. После остатвки Олега Кононова команду к прошедшей игре готовил Михаил Галактионов, назначенный мною исполняющим обязанности главного тренера. Михаил Михайлович продолжает работать в своей должности и готовит команду к предстоящим играм. ДАЛА т1аьхье беркате йойла! АХМАТ-СИЛА!!! #Кадыров #Даудов #Ахмат #Грозный #Футбол

A post shared by M.Х.Даудов. "ЛОРД" (@lord_095) on

Теги: Даудов Ахмат
Сегодня, 10:19
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№3 Написал: kurbath тула (Сегодня, 11:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
какие же они там все жополизы
трындец просто
рабовладельческий строй в этой клоаке не кончится ни когда
Регистрация: 20.11.2015
№2 Написал: Alexandr Matasov (Сегодня, 11:19) #
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Претендовать то можно,титул не полный.ещё и Академик.
Регистрация: 14.11.2015
№1 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 10:53) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Претендуй,не претендуй,все равно получишь ..........Вообщем,место во второй восьмерке.
Регистрация: 27.07.2013
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