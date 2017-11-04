Президент "Ахмата": три очка позволяют претендовать на Лигу Европы и снимают психологический груз

Президент "Ахмата" Магомед Даудов прокомментировал победу над "Ростовом" (1:0) в матче 16-го тура чемпионата России."С этой победой я поздравляю главного болельщика футбольного клуба "Ахмат", дорогого брата, Главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, всех фанатов и поклонников родной команды!Победа была очень важна сегодня. В последних играх удача была не на нашей стороне, и завоеванные три очка позволяют держаться в группе команд, претендующих на места в Лиге Европы и снимают с игроков психологический груз.После отставки Олега Кононова команду к прошедшей игре готовил Михаил Галактионов, назначенный мною исполняющим обязанности главного тренера. Михаил Михайлович продолжает работать в своей должности и готовит команду к предстоящим играм. "Ахмат" – сила!!!", – написал Даудов в инстаграме.