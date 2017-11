Президент "Ахмата": три очка позволяют претендовать на Лигу Европы и снимают психологический груз

Дорогие друзья! С минимальной победой со счётом 1-0 нашей команды "Ахмат" над "Ростовом" завершилась первая игра второго круга на "Ахмат-Арене". Единственный гол с подачи Одисе Роши забил Аблай Мбенг. С этой победой я поздравляю главного болельщика футбольного клуба «АХМАТ», дорогого БРАТА, Главу Чеченской Республики, Героя России РАМЗАНА АХМАТОВИЧА КАДЫРОВА, всех фанатов и поклонников родной команды! Победа была очень важна сегодня. В последних играх удача была не на нашей стороне, и завоеванные три очка позволяют держаться в группе команд, претендующих на места в Лиге Европы и снимают с игроков психологический груз. После остатвки Олега Кононова команду к прошедшей игре готовил Михаил Галактионов, назначенный мною исполняющим обязанности главного тренера. Михаил Михайлович продолжает работать в своей должности и готовит команду к предстоящим играм. ДАЛА т1аьхье беркате йойла! АХМАТ-СИЛА!!! #Кадыров #Даудов #Ахмат #Грозный #Футбол

A post shared by M.Х.Даудов. "ЛОРД" (@lord_095) on Nov 4, 2017 at 11:30am PDT