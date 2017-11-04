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Президент "Ахмата": три очка позволяют претендовать на Лигу Европы и снимают психологический груз
"С этой победой я поздравляю главного болельщика футбольного клуба "Ахмат", дорогого брата, Главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, всех фанатов и поклонников родной команды!
Победа была очень важна сегодня. В последних играх удача была не на нашей стороне, и завоеванные три очка позволяют держаться в группе команд, претендующих на места в Лиге Европы и снимают с игроков психологический груз.
После отставки Олега Кононова команду к прошедшей игре готовил Михаил Галактионов, назначенный мною исполняющим обязанности главного тренера. Михаил Михайлович продолжает работать в своей должности и готовит команду к предстоящим играм. "Ахмат" – сила!!!", – написал Даудов в инстаграме.
Дорогие друзья! С минимальной победой со счётом 1-0 нашей команды "Ахмат" над "Ростовом" завершилась первая игра второго круга на "Ахмат-Арене". Единственный гол с подачи Одисе Роши забил Аблай Мбенг. С этой победой я поздравляю главного болельщика футбольного клуба «АХМАТ», дорогого БРАТА, Главу Чеченской Республики, Героя России РАМЗАНА АХМАТОВИЧА КАДЫРОВА, всех фанатов и поклонников родной команды! Победа была очень важна сегодня. В последних играх удача была не на нашей стороне, и завоеванные три очка позволяют держаться в группе команд, претендующих на места в Лиге Европы и снимают с игроков психологический груз. После остатвки Олега Кононова команду к прошедшей игре готовил Михаил Галактионов, назначенный мною исполняющим обязанности главного тренера. Михаил Михайлович продолжает работать в своей должности и готовит команду к предстоящим играм. ДАЛА т1аьхье беркате йойла! АХМАТ-СИЛА!!! #Кадыров #Даудов #Ахмат #Грозный #Футбол
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