Юрий Семин: побывали в настоящей русской зиме

Побывали в настоящей русской зиме. Спасибо всем болельщикам, пришедшим вчера на стадион в Хабаровске, и отдельно хочу отметить ребят, доехавших с Курильских островов и Сахалина. A post shared by Юрий Семин (@seminup) on Nov 28, 2017 at 8:18am PST

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поблагодарил болельщиков клуба, посетивших матч 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска" (2:1)."Побывали в настоящей русской зиме. Спасибо всем болельщикам, пришедшим вчера на стадион в Хабаровске, и отдельно хочу отметить ребят, доехавших с Курильских островов и Сахалина", - написал Семин в инстаграме.