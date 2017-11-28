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Юрий Семин: побывали в настоящей русской зиме

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поблагодарил болельщиков клуба, посетивших матч 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска" (2:1).

"Побывали в настоящей русской зиме. Спасибо всем болельщикам, пришедшим вчера на стадион в Хабаровске, и отдельно хочу отметить ребят, доехавших с Курильских островов и Сахалина", - написал Семин в инстаграме.

Теги: Семин Локомотив СКА-Хабаровск
Сегодня, 21:01
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