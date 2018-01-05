За кАмпанию. Rusfootball.info - о первых трансферах 2018-го года

"Тосно" подписал защитника сборной Черногории

"Анжи" укрепляет полузащиту и нападение

Бердыев берет в аренду Подберезкина

"СКА-Хабаровск" расстался с Дедечко

Карпин получил в свое распоряжение нападающего сборной Исландии

Зимняя пауза в чемпионате России по футболу всегда сопровождается переходами игроков из одного клуба в другой. В новой рубрике "За кАмпанию"будет освещать наиболее интересные состоявшиеся сделки. Сегодня в центре нашего внимания трансферы первых дней 2018-го года.Клуб из Ленинградской области стал одним из первых, кто начал активную работу по усилению состава. В летне-осенней части сезона "Тосно" пропускал очень много голов, а потому неудивительно, что его трансферная кампания стартовала с подписания защитника. На правах свободного агента в команду Парфенова перешел игрок сборной Черногории Неманья Миюшкович. Этот 25-летний футболист уже успел ощутить атмосферу российского футбола, ведь 8 лет назад он играл за молодежки "Динамо" и "Амкара". После этого он выступал в "Рударе", "Сараево" и "Вардаре", а последним его клубом был казахстанский "Тараз". Послужной список, прямо скажем, не самый впечатляющий, но это не отменяет того факта, что в мае 2016-го года Миюшкович дебютировал в сборной Черногории. С тех пор он сыграл за национальную команду 3 матча и успел отличиться одной голевой передачей.Примечательно, что Неманья может играть как на позиции центрального защитника, так и на позиции опорного полузащитника. Это, безусловно, является плюсом для Парфенова, который за счет нового игрока может более вариативно изменять тактику игры в обороне. Раньше главный тренер "Тосно" чаще всего делал ставку в центре защиты на Шахова, Дугалича или Буйволова. Сейчас кто-то из них наверняка чаще будет оказываться вне стартового состава. При этом, если Парфенов будет нуждаться в изменениях в опорной зоне, он вполне может выпустить Миюшковича вместо Карницкого, Трошечкина или даже Мухаметшина. Сам Неманья заявил, что он, в первую очередь, хочет помочь своей новой команде остаться в Премьер-Лиге. "Если я это сделаю, я буду очень счастлив" - сказал черногорец.Стоит отметить, что переход Миюшковича оказался не единственным трансферным успехом "Тосно" в первые дни января. По информации специализированного портала Transfermarkt.de, на правах аренды в тосненский клуб перешел защитник "Локомотива" Тимофей Маргасов. Как известно, он более успешно играет на правом фланге обороны, но есть небольшие сомнения относительно того, что он сможет часто играть на этой позиции в "Тосно". Все-таки в распоряжении Парфенова есть Кутин, есть Дудиев, а также есть Чернов и Сухарев, играющие преимущественно на левом краю. Маргасов в этой компании не выглядит тем футболистом, который сильнее на голову всех остальных. Впрочем, для увеличения глубины состава и для расширения разнообразия выбора Тимофей вполне неплохой вариант.Махачкалинский клуб начал свою трансферную кампанию с приобретения достаточно именитого румынского полузащитника Паула Антона. Сезон 2016/2017 он провел в "Хетафе", за который он сыграл в 32-х матчах и забил 2 гола. Прошлым летом он вернулся на Родину и стал выступать за бухарестское "Динамо", в котором уже в начале осени ему доверили капитанскую повязку. В 19-ти играх в румынской Лиге 1 Антон отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Если он так же результативно будет играть за "Анжи", "махачкалинцам" будет намного проще сохранить прописку в Премьер-Лиге. Антон является классическим центральным полузащитником, но может сыграть в опорной зоне и на правом фланге в полузащите. Бороться за место в стартовом составе он будет с Афониным, Бакаевым и Чайковским, но важно, что все перечисленные футболисты являются игроками более оборонительного плана. То есть получается так, что румын не будет иметь в "Анжи" особой конкуренции, поскольку он явно нацелен на креатив и на развитие атак из центра поля.Еще одним новичком "махачкалинцев" стал молодой нападающий Амур Калмыков. Уроженец Кабардино-Балкарской Республики еще недавно играл за любительскую команду из Краснодарского края. Лишь прошлой зимой он впервые сыграл за профессиональный клуб - дело было на кубке ФНЛ, где Амур помогал "Кубани". После этого Калмыков подписал контракт с клубом ПФЛ "Афипсом". Во втором дивизионе 23-летний футболист провел 13 матчей и забил 10 голов, что, судя по всему, и впечатлило селекционеров "Анжи". Безусловно, Премьер-Лига станет для Калмыкова большим вызовом, но только Скрипченко одному известно, сколько игрового времени будет получать приобретенный нападающий. Напомним, что на данный момент Вадим Викторович имеет в своем расположении двух классических форвардов - Лескано и Прудникова. При этом преимуществом Калмыкова является то, что он намного выше всех остальных игроков атаки махачкалинского клуба - его рост 1 метр 94 сантиметра."Рубин" испытывал большие проблемы с завершением своих атак в осенней части нынешнего сезона, а потому логично предположить, что Курбан Бердыев будет искать варианты с усилением линий полузащиты и нападения. Первым шагом к укреплению состава стала аренда до конца сезона Вячеслава Подберезкина. 25-летний футболист зарекомендовал себя в полном смысле этого слова универсалом. Подберезкин чаще всего используется тренерами на позиции центрального атакующего полузащитника, но мы видели, как неплохо он играет и на флангах. Любопытно, что свой дебютный матч в Премьер-Лиге Вячеслав провел как раз против "Рубина". Теперь ему предстоит сыграть не против, а за казанский клуб. Главными его конкурентами за место в основе будут, пожалуй, Цакташ и Ахметов. Позиции Оздоева и М'Вила все-таки резонно считать непоколебимыми, поэтому Подберезкин скорее видится как вариант третьего элемента в треугольник "Рубина" в центре поля. Сам Вячеслав отметил, что долго не думал, когда поступило предложение от команды Бердыева. "Хочется попробовать свои силы здесь, поработать с тренером" - заявил Подберезкин.Хабаровский клуб уже успел поменять главного тренера - теперь дальневосточной командой будет управлять Ринат Билялетдинов. Приобретений для нового наставника пока сделано не было, но было одно событие, о котором нельзя не упомянуть. Из "СКА-Хабаровск" ушел один из ведущих игроков - Денис Дедечко. Украинский опорник провел за "хабаровчан" 20 матчей в нынешнем сезоне, но 1 января его контракт истек, и Денис на правах свободного агента перешел в "Мариуполь". Впрочем, важно напомнить, что на данный момент в составе "СКА" есть как минимум 4 футболиста, которые уверенно чувствуют себя на позиции опорного полузащитника. Так, например, Билялетдинов может сделать ставку на Димидко, на Калинского, на Баляйкина или на Карасева. В этой связи уход Дедечко кажется вполне логичным - не факт, что при новом тренере он играл бы так же часто, как при предыдущем.Бьорн Сигурдарсон стал одним из самых интересных трансферов в российской футбольной Премьер-Лиге в начале января 2018-го года. Исландец провел мощный сезон в чемпионате Норвегии, где он в составе "Мольде" провел 27 матчей и забил 16 голов - этот результат позволил ему занять третье место в списке бомбардиров во всем турнире. Теперь ему предстоит применять свои снайперские навыки в нашей стране. Сигурдарсон является центральным нападающим, но при необходимости может сыграть в оттяжке или даже на позиции правого инсайда.В общем говоря, Валерий Карпин получил в свое распоряжение хорошего форварда, который поможет разнообразить выбор тактик при игре в атаке. Тем более, Бухаров и Дядюн в первой части сезона не всегда справлялись со своими обязанностями, что тоже в определенной степени стало причиной ухода из команды Кучука. Преимуществом Сигурдарсона является тот факт, что он моложе других нападающих "Ростова" - исландцу всего лишь 26 лет, и сейчас он находится в отличной форме. Любопытно, что он стал вторым представителем Исландии в клубе из Ростова-на-Дону - Ингасон уже успел неплохо себя зарекомендовать, теперь очередь проявить себя за Бьорном Сигурдарсоном.