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Игроки "Локомотива" искупались на Крещение (видео)

Футболисты "Локомотива" окунулись в море в Испании, о чем сообщила пресс-служба железнодорожников в Инстаграме.

"Проруби в Испании не нашлось, но это ведь не главное! Крещенских купания "Локо" – в рубрике SlowMo дня", – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, "Локомотив" до 28 января будет тренироваться в испанской Марбелье.

Теги: Локомотив
Сегодня, 09:39
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№2 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 11:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: KOZbIPb
Сколько в Марбелье градусов?

да уж потеплее чем у нас...
Регистрация: 9.01.2015
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 09:46) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Сколько в Марбелье градусов?
Регистрация: 22.08.2007
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