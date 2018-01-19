Игроки "Локомотива" искупались на Крещение (видео)

Футболисты "Локомотива" окунулись в море в Испании, о чем сообщила пресс-служба железнодорожников в Инстаграме."Проруби в Испании не нашлось, но это ведь не главное! Крещенских купания "Локо" – в рубрике SlowMo дня", – говорится в сообщении пресс-службы.Напомним, "Локомотив" до 28 января будет тренироваться в испанской Марбелье.