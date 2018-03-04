Илья Геркус: погода не очень согласна, но поле будет готово

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что поле будет готово к матчу со "Спартаком" в 21-м туре чемпионата России."День матча!! День дерби!! Погода не очень согласна, но поле будет готово", – написал Геркус.