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Илья Геркус: погода не очень согласна, но поле будет готово

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что поле будет готово к матчу со "Спартаком" в 21-м туре чемпионата России.

"День матча!! День дерби!! Погода не очень согласна, но поле будет готово", – написал Геркус.

Теги: Геркус Локомотив Спартак
Сегодня, 15:15
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