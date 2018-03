Илья Геркус: погода не очень согласна, но поле будет готово

День матча !!! День дерби!! ????Погода ????? не очень согласна, но поле будет готово ? #ЛокоСпартак #тольколокотолькопобеда #впередлоко??? #ярчепрошлого #ЖелезноВместе

A post shared by Илья Геркус (@ilgerkus) on Mar 4, 2018 at 2:06am PST