Илья Геркус: прекрасный результат в Екатеринбурге!

Президент "Локомотива" Илья Геркус после матча 22-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0) поблагодарил болельщиков красно-зеленых за поддержку."Прекрасный результат в Екатеринбурге! Ребята, главный тренер и весь штаб – большие молодцы. Смогли перестроиться и мобилизоваться после поражения в Мадриде.Также хотелось бы отметить коллег из РФПЛ и из "Урала", которые, несмотря на все объективные сложности, смогли организовать достойные условия для проведения этой встречи. Безусловно, есть много над чем поработать в будущем. Главное – все признают проблемы и стараются их преодолеть сообща. Уверен, вместе мы сделаем Лигу сильнее.Отдельная благодарность нашим прекрасным болельщикам! И тем, кто был на стадионе в Екатеринбурге, и тем, кто по всей стране поддерживал команду перед экранами. Спасибо вам! Это благодаря вам мы идем вперед и ничего не боимся. Вперед "Локомотив", - написал Геркус.