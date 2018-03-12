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Илья Геркус: прекрасный результат в Екатеринбурге!
"Прекрасный результат в Екатеринбурге! Ребята, главный тренер и весь штаб – большие молодцы. Смогли перестроиться и мобилизоваться после поражения в Мадриде.
Также хотелось бы отметить коллег из РФПЛ и из "Урала", которые, несмотря на все объективные сложности, смогли организовать достойные условия для проведения этой встречи. Безусловно, есть много над чем поработать в будущем. Главное – все признают проблемы и стараются их преодолеть сообща. Уверен, вместе мы сделаем Лигу сильнее.
Отдельная благодарность нашим прекрасным болельщикам! И тем, кто был на стадионе в Екатеринбурге, и тем, кто по всей стране поддерживал команду перед экранами. Спасибо вам! Это благодаря вам мы идем вперед и ничего не боимся. Вперед "Локомотив", - написал Геркус.
Прекрасный результат в Екатеринбурге! Ребята, главный тренер и весь штаб - большие молодцы. Смогли перестроиться и мобилизоваться после поражения в Мадриде. Также хотелось бы отметить коллег из РФПЛ и из ФК «Урал», которые, несмотря на все объективные сложности, смогли организовать достойные условия для проведения этой встречи. Безусловно, есть много над чем поработать в будущем. Главное - все признают проблемы и стараются их преодолеть сообща. Уверен, вместе мы сделаем Лигу сильнее. Отдельная благодарность нашим прекрасным болельщикам! И тем, кто был на стадионе в Екатеринбурге, и тем, кто по всей стране поддерживал команду перед экранами. Спасибо вам! Это благодаря вам мы идём вперёд и ничего не боимся. Вперёд «Локомотив»???! #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда
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