Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Алавес
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Бетис
Эйбар
Леганес
Эспаньол
Жирона
Леванте
Вильярреал
Вальядолид
Сельта
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 31 73
2 Атлетико  31 62
3 Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе 30 47
5 Севилья 30 46
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 30 44
8 Атлетик Б 30 43
9 Реал Сосьедад 30 40
10 Бетис 30 40
11 Эйбар 31 39
12 Леганес 30 39
13 Эспаньол 31 38
14 Жирона 31 34
15 Леванте 30 32
16 Вильярреал 30 30
17 Вальядолид 30 30
18 Сельта 30 29
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 30 23
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Судья об удалении Косты: он кричал мне: "Срал я на твою мать-шлюху"

Арбитр Хесус Хиль Мансано объяснил, почему удалил форварда "Атлетико" Диего Косту в матче с "Барселоной".

"На 28-й минуте игрок Диего да Силва Коста был удален по следующей причине: он громко кричал мне: "Срал я на твою мать-шлюху, срал я на твою мать-шлюху", – цитирует отчет Мансано журналист Reuters Ричард Мартин.
Теги: Коста Атлетико Барселона Ла Лига
Сегодня, 11:32
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#1  diego milito 22   (Сегодня, 12:02)
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Болеет за:
«Спартак»
Купленый судья.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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