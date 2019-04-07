Судья об удалении Косты: он кричал мне: "Срал я на твою мать-шлюху"

Арбитр Хесус Хиль Мансано объяснил, почему удалил форварда "Атлетико" Диего Косту в матче с "Барселоной"."На 28-й минуте игрок Диего да Силва Коста был удален по следующей причине: он громко кричал мне: "Срал я на твою мать-шлюху, срал я на твою мать-шлюху", – цитирует отчет Мансано журналист Reuters Ричард Мартин.