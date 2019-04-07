Испания Ла Лига 2018/19 
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Вальядолид
Сельта
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 31 73
2 Атлетико  31 62
3 Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе 31 50
5 Севилья 31 49
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 31 45
8 Атлетик Б 31 43
9 Реал Сосьедад 30 40
10 Леганес 31 40
11 Бетис 30 40
12 Эйбар 31 39
13 Эспаньол 31 38
14 Жирона 31 34
15 Леванте 30 32
16 Вильярреал 30 30
17 Вальядолид 31 30
18 Сельта 30 29
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 30 23
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"Севилья" в гостях победила "Вальядолид"

"Севилья" обыграла "Вальядолид" в гостевом матче 31-го тура чемпионата Испании (2:0).

Чемпионат Испании

Лига 1

31-й тур

"Вальядолид" - "Севилья" - 0:2

Голы: Меса, 84 (0:1). Эль-Хаддади, 90+2 (0:2).

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Дельгадо, Калеро, Мойяно, Мичел (Рубио, 57), Рубен Алькарас, Ануар (Верде, 86), Кеко (Энес Унал, 78), Оскар Плано, Гвардьола.

"Севилья": Сориано, Каррису, Меркадо, Гомес (Меса, 80), Банега, Гоналон, Васкес (Хиль, 71), Бен Йеддер (Кьер, 86), Сарабия, Промес, Эль-Хаддади.

Предупреждения: Банега, 30. Бен Йеддер, 31. Рубен Алькарас, 45+1. Мичел, 47. Дельгадо, 71. Каррису, 89.
Теги: Севилья Вальядолид Ла Лига
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