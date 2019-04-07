Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Б
|31
|43
|9
|Реал Сосьедад
|30
|40
|10
|Леганес
|31
|40
|11
|Бетис
|30
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Вильярреал
|30
|30
|17
|Вальядолид
|31
|30
|18
|Сельта
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|30
|23
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"Севилья" в гостях победила "Вальядолид"
"Севилья" обыграла "Вальядолид" в гостевом матче 31-го тура чемпионата Испании (2:0).
Чемпионат Испании
Лига 1
31-й тур
"Вальядолид" - "Севилья" - 0:2
Голы: Меса, 84 (0:1). Эль-Хаддади, 90+2 (0:2).
"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Дельгадо, Калеро, Мойяно, Мичел (Рубио, 57), Рубен Алькарас, Ануар (Верде, 86), Кеко (Энес Унал, 78), Оскар Плано, Гвардьола.
"Севилья": Сориано, Каррису, Меркадо, Гомес (Меса, 80), Банега, Гоналон, Васкес (Хиль, 71), Бен Йеддер (Кьер, 86), Сарабия, Промес, Эль-Хаддади.
Предупреждения: Банега, 30. Бен Йеддер, 31. Рубен Алькарас, 45+1. Мичел, 47. Дельгадо, 71. Каррису, 89.
Чемпионат Испании
Лига 1
31-й тур
"Вальядолид" - "Севилья" - 0:2
Голы: Меса, 84 (0:1). Эль-Хаддади, 90+2 (0:2).
"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Дельгадо, Калеро, Мойяно, Мичел (Рубио, 57), Рубен Алькарас, Ануар (Верде, 86), Кеко (Энес Унал, 78), Оскар Плано, Гвардьола.
"Севилья": Сориано, Каррису, Меркадо, Гомес (Меса, 80), Банега, Гоналон, Васкес (Хиль, 71), Бен Йеддер (Кьер, 86), Сарабия, Промес, Эль-Хаддади.
Предупреждения: Банега, 30. Бен Йеддер, 31. Рубен Алькарас, 45+1. Мичел, 47. Дельгадо, 71. Каррису, 89.
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