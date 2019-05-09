Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Эспаньол
Алавес
Эйбар
Леганес
Бетис
Вильярреал
Сельта
Леванте
Вальядолид
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 36 83
2 Атлетико  36 74
3 Реал Мадрид 36 68
4 Хетафе 36 58
5 Севилья 36 55
6 Валенсия 36 55
7 Атлетик Б 36 50
8 Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол 36 47
10 Алавес 36 47
11 Эйбар 36 46
12 Леганес 36 45
13 Бетис 36 44
14 Вильярреал 36 40
15 Сельта 36 40
16 Леванте 36 40
17 Вальядолид 36 38
18 Жирона 36 37
19 Райо Вальекано 36 31
20 Уэска 36 30
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"Барселона" готова избавиться от десяти игроков

Каталонская "Барселона" готова нынешним летом расстаться с десятью игроками в попытке перестроить состав.

По информации AS, в претенденты на вылет попали Самуэль Юмтити, Иван Ракитич и Филиппе Коутиньо.

В СМИ писали, что руководство сине-гранатовых недовольно выступлениями Коутиньо. В текущем сезоне на клубном уровне он принял участие в 52 встречах, оформил 11 голов и отдал пять результативных передач. Его соглашение с "Барселоной" истекает летом 2023 года.

В источнике добавляется, что Кевин-Принс Боатенг и Джейсон Мурильо, выступающие за каталонцев на правах аренды, вернутся в "Сассуоло" и "Валенсию" соответственно. Джаспера Силлессена, Томаса Вермалена и Рафинью Алькантару попробуют продать, так как у них нет регулярной игровой практики.

"Газета.ру"
Теги: Барселона Ла Лига
Сегодня, 19:31
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#2  Сибирячок   (Сегодня, 20:07)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Смотрел игру второй барсы против Сельты и офигевал от деревянности второго состава Барсы.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Zenitcheg  Finland (Сегодня, 19:41)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Барселона»
Ракитич? оу щит flushed


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
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