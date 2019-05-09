"Барселона" готова избавиться от десяти игроков

Каталонская "Барселона" готова нынешним летом расстаться с десятью игроками в попытке перестроить состав.По информации AS, в претенденты на вылет попали Самуэль Юмтити, Иван Ракитич и Филиппе Коутиньо.В СМИ писали, что руководство сине-гранатовых недовольно выступлениями Коутиньо. В текущем сезоне на клубном уровне он принял участие в 52 встречах, оформил 11 голов и отдал пять результативных передач. Его соглашение с "Барселоной" истекает летом 2023 года.В источнике добавляется, что Кевин-Принс Боатенг и Джейсон Мурильо, выступающие за каталонцев на правах аренды, вернутся в "Сассуоло" и "Валенсию" соответственно. Джаспера Силлессена, Томаса Вермалена и Рафинью Алькантару попробуют продать, так как у них нет регулярной игровой практики.