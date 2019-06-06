Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в "Барселоне"

Голкипер Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Испании, сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, 41-летним итальянцем заинтересовалась "Барселона". Каталонцы рассматривают Буффон в качестве запасного голкипера, так как нынешний второй номер Яспер Силлессен этим летом хочет уйти из клуба.

Sport24.ru
Теги: Буффон Барселона Ла Лига
Сегодня, 07:03
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