Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в "Барселоне"

Голкипер Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Испании, сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.По данным источника, 41-летним итальянцем заинтересовалась "Барселона". Каталонцы рассматривают Буффон в качестве запасного голкипера, так как нынешний второй номер Яспер Силлессен этим летом хочет уйти из клуба.