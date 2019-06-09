"Реал" может расстаться с сыном Зидана

Вратарь "Реала" Лука Зидан, являющийся сыном главного тренера Зинедина Зидана, может покинуть команду.По информации COPE, руководство мадридского клуба намерено отдать 21-летнего француза в аренду.Контракт Зидана-младшего с "Реалом" действует до 30 июня 2019 года. В минувшем сезоне он принял участие в 1 матче за основную команду и 28 раз вышел на поле в составе второй команды.