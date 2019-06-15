Андрей Лунин признан лучшим вратарём молодежного чемпионата мира
Принадлежащий "Реалу" голкипер молодёжной сборной Украины Андрей Лунин был признан лучшим вратарём чемпионата мира среди футболистов не старше 20 лет.
Интересно, что Лунин сыграл на турнире 6 из 7 матчей украинской команды, пропустив четвертьфинал с Колумбией из-за вызова в основную сборную. В 6 матчах вратарь пропустил всего 3 мяча.
Интересно, что Лунин сыграл на турнире 6 из 7 матчей украинской команды, пропустив четвертьфинал с Колумбией из-за вызова в основную сборную. В 6 матчах вратарь пропустил всего 3 мяча.