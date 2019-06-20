Санти Касорла - о веселье на свадьбе Рамоса: я пил только ром

Полузащитник "Вильярреала" Санти Касорла рассказал о своих впечатлениях от свадьбы своего партнера по сборной Испании Серхио Рамоса в Севилье.

На церемонии также присутствовали многие известные люди из мира футбола, в том числе президент "Реала" Флорентино Перес и вратарь "Милана" Пепе Рейна.

"Я пил только ром. Одну стопку за другой. Можно сказать, я был предан рому. Не смешивал напитки, чтобы плохо не стало. Потом перешел на чуррос с шоколадом. Было очень вкусно.

Я думаю, что был вторым лучшим танцором на свадьбе. Лучший? Пабло Мотос (ведущий испанского телешоу El hormiguero). У меня даже лодыжка заболела, так я танцевал. Хоакин тоже был неплох, но он рано ушел. Пепе Рейна остался со мной, но, когда он порвал на себе рубашку, я сказал: "Пепе, все, пора домой".

Отличный был день. И классная идея сдать телефоны на входе. Никаких камер там тоже не было. Только Флорентино Перес был с телефоном — он смотрел финал чемпионата Испании по баскетболу", — цитирует Касорлу Daily Mail.

Sport24.ru
Теги: Касорла Реал Рамос Вильярреал Ла Лига
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