Диас не входит в планы Зидана, однако не хочет покидать "Реал"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил, что не рассчитывает на форварда команды Мариано Диаса.25-летний нападающий не выходил на поле в матчах испанского клуба с «Баварией» (1:3) и «Арсеналом» (2:2, 3:2 пен.) в рамках Международного кубка чемпионов.«Мариано не входит в мои планы. Он тренируется с нами, и я должен формировать состав. Посмотрим, что будет в третьем матче», – приводит слова Зидана Marca.По сведениям источника, Диас не намерен по собственной воле покидать мадридский клуб. Соглашение Диаса с «Реалом» рассчитано до 2023 года.