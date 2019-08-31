Пике не переживает из-за ничьи в матче с "Осасуной"

Игрок "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал матч его команды с "Осасуной", который состоялся в рамках третьего тура Ла Лиги и закончился со счетом 2:2, передает Marca.По мнению защитника, преждевременно делать какие-либо выводы в начале сезона."Мы не переживаем. Это не тот старт, на который мы рассчитывали, но чемпионат длинный. Важно, чтобы шанс на победу в чемпионате сохранялся в марте или апреле. Мы бы хотели набрать 9 очков из 9 возможных, но все складывается сложнее, чем хотелось бы. Важно сохранять единство", — заявил спортсмен.