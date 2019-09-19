Ули Хенесс: Тер Штеген не имеет права играть в сборной Германии, Нойер гораздо лучше

Президент "Баварии" Ули Хенесс прокомментировал недовольство голкипера "Барселоны" Марка-Андре Тер Штегена недостатком игровой практики в сборной Германии.Первым номером Бундестим с 2009 года является вратарь "Баварии" Мануэль Нойер. После слов Тер Штегена Нойер заявил, что слова Марка-Андре не идут на пользу национальной команде, подрывая атмосферу единства. Тер Штеген после сказал, что заявление Нойера неуместно."Думаю, это такая шутка. Тер Штеген не имеет права играть в сборной.Позиция вратаря отличается от полевых амплуа. Мануэль Нойер — номер 1 и является лучшим вратарем в мире уже много лет. Никто не может утверждать, что Нойер не должен быть основным голкипером в сборной.Мы не хотим, чтобы наши игроков затрагивали в будущем. Тер Штеген — очень хороший вратарь, но Нойер гораздо лучше и имеет больше опыта. Он может играть, пока он в форме, и он всегда будет лучшим", — цитирует Хенесса Sport.