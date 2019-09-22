» » Звезды "Барселоны" теряют веру в Вальверде

Звезды "Барселоны" теряют веру в Вальверде

Согласно информации ESPN, ряд основных футболистов "Барселоны" начали терять веру в главного тренера команды Эрнесто Вальверде.

В матче 5-го тура Ла Лиги каталонцы проиграли "Гранаде", сейчас сине-гранатовые занимают 8-е место в турнирной таблице и имеют всего 7 очков в активе.

Вальверде взял на себя вину за провал команды на старте сезона, но теряет поддержку звезд "Барселоны".

"Происходит что-то странное. Команда играет без интенсивности, ничего не создает", — сообщил источник из клуба, пожелавший остаться анонимным.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Вальверде Барселона Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Бывший президент "Динамо" Соловьев: очень плохо, что Хохлов сдается. Что это за слабость такая?
Хави: мог бы без проблем тренировать "Барселону"
Жозе Моуринью считает, что "МЮ" переплатил своему вратарю: Де Хеа повезло получить такой контракт
Звезды "Барселоны" теряют веру в Вальверде
Сильвестр Игбун: тренер в раздевалке был расстроен результатом. Мы все ответственны за это поражение
Роман Березовский: если бы мы проиграли, то тренеры "Сочи" тоже могли оказаться в ситуации Хохлова 2
Александр Карапетян: будет жалко, если своим голом отправлю Хохлова в отставку
Игорь Лещук: попросил фанатов высказать недовольства после игры, а во время матча нас поддерживать
"Арсенал" сыграл вничью с "Уралом" 6
Сергей Кирьяков - об отставке Хохлова: такова наша тренерская доля
"Болонья" потерпела поражение от "Ромы"
Владимир Пильгуй: уволить тренера легко, а сможет ли новый сразу вникнуть в ситуацию, понять проблемы и наладить игру 1
"Наполи" в гостях обыграл "Лечче"
"Вест Хэм" дома обыграл "Манчестер Юнайтед" 1
ЦСКА - "Краснодар": объявлены стартовые составы 14
Гендиректор "Локомотива": когда Крыховяк попросил замену, сердце, конечно, екнуло 1
Дмитрий Хохлов признал, что у него "не получилось" на посту главного тренера "Динамо" 6
Фанаты "Динамо": Хохлов, уходи. Нам пора прощаться
"Спартак" уволит Кононова в случае поражения в Кубке России 46
Александр Точилин: конечно, сейчас я болею за "Динамо" 3
Федерация футбола Ирана заверила ФИФА, что женщин допустят на стадионы страны
Дмитрий Хохлов: если в первом тайме нас на поле просто нет, то во втором возвращаться в игру тяжело 6
И даже дубля Игбуна для "Динамо" мало. Великолепный Зе и беспощадный Карапетян вытащили "Сочи" на 12-е место
Владимир Федотов: обидно, что в таком матче с "Локомотивом" не взяли хотя бы очко
"Арсенал" - "Урал": стали известны стартовые составы
"Сочи" вырвал победу в матче с "Динамо" 54
Равиль Сабитов: "Локомотив" в матче с "Оренбургом" не продемонстрировал всей своей силы
Стала известна заявка "Реала" на матч с "Севильей"
"Хетафе" одержал уверенную победу над "Мальоркой"
Гжегож Крыховяк: "Оренбург" оказывал давление до последних минут, но "Локомотив" справился 1
Все новости