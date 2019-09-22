Звезды "Барселоны" теряют веру в Вальверде

Согласно информации ESPN, ряд основных футболистов "Барселоны" начали терять веру в главного тренера команды Эрнесто Вальверде.В матче 5-го тура Ла Лиги каталонцы проиграли "Гранаде", сейчас сине-гранатовые занимают 8-е место в турнирной таблице и имеют всего 7 очков в активе.Вальверде взял на себя вину за провал команды на старте сезона, но теряет поддержку звезд "Барселоны"."Происходит что-то странное. Команда играет без интенсивности, ничего не создает", — сообщил источник из клуба, пожелавший остаться анонимным.