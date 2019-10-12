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"Барселона" ожидает, что "Бавария" выкупит Коутиньо за 120 млн евро

Руководство испанской "Барселоны" ожидает, что мюнхенская "Бавария" воспользуется опционом и выкупит контракт полузащитника Филиппе Коутиньо за € 120 млн, сообщает Marca.

Летом "Барселона" отправила Коутиньо в аренду в "Баварию" после того, как испанцы не смогли найти клуб, желающий купить бразильца.

Каталонцы хотели продать полузащитника, чтобы окупить большую часть своих первоначальных затрат, но столкнулись с отсутствием подходящих предложений. В договоре с "Баварией" есть пункт о том, что немецкий клуб может выкупить контракт игрока за €120 млн.

Отмечается, что возвращение Коутиньо в "Барселону" является сложным. Однако в Испании ожидают, что "Бавария" воспользуется опционом на покупку игрока. Решение должно быть принято до конца октября.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Барселона Бавария Коутиньо Бундеслига Ла Лига
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