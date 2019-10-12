"Барселона" ожидает, что "Бавария" выкупит Коутиньо за 120 млн евро

Руководство испанской "Барселоны" ожидает, что мюнхенская "Бавария" воспользуется опционом и выкупит контракт полузащитника Филиппе Коутиньо за € 120 млн, сообщает Marca.Летом "Барселона" отправила Коутиньо в аренду в "Баварию" после того, как испанцы не смогли найти клуб, желающий купить бразильца.Каталонцы хотели продать полузащитника, чтобы окупить большую часть своих первоначальных затрат, но столкнулись с отсутствием подходящих предложений. В договоре с "Баварией" есть пункт о том, что немецкий клуб может выкупить контракт игрока за €120 млн.Отмечается, что возвращение Коутиньо в "Барселону" является сложным. Однако в Испании ожидают, что "Бавария" воспользуется опционом на покупку игрока. Решение должно быть принято до конца октября.