Гризманн: "Барселона" - не самое легкое место для игры в футбол

Нападающий каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн поделился мнением о проблемах, с которыми он столкнулся после перехода в стан сине-гранатовых."Барселона" — не самое лёгкое место для игры в футбол. Для меня это новый клуб, другой клуб, новая тактика. Но нужно работать. Я горжусь тем, где играю. В меня верят. Мне нужно завоевать доверие команды, и тогда я буду готов", - цитирует Гризманна TF1.Гризманн стал игроком "Барселоны" прошлым летом. За 28-летнего футболиста каталонцы заплатили мадридскому "Атлетико" € 120 млн.