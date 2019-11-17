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Гризманн: "Барселона" - не самое легкое место для игры в футбол

Нападающий каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн поделился мнением о проблемах, с которыми он столкнулся после перехода в стан сине-гранатовых.

"Барселона" — не самое лёгкое место для игры в футбол. Для меня это новый клуб, другой клуб, новая тактика. Но нужно работать. Я горжусь тем, где играю. В меня верят. Мне нужно завоевать доверие команды, и тогда я буду готов", - цитирует Гризманна TF1.

Гризманн стал игроком "Барселоны" прошлым летом. За 28-летнего футболиста каталонцы заплатили мадридскому "Атлетико" € 120 млн.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Гризманн Барселона Ла Лига
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