В "Баварии" не определились по поводу выкупа контракта Коутиньо у "Барселоны"

Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб не готов делать поспешные выводы по поводу полноценного трансфера бразильца Фелиппе Коутиньо из "Барселоны"."В арендном соглашении есть опция выкупа контракта Филиппе в конце сезона, но мы не торопимся. Нам нужно больше времени для принятия решения.Коутиньо является прекрасным игроком, но ему нужно привыкнуть к немецкому стилю футбола. Впрочем, мы терпеливо относимся к адаптации новичков", — цитирует Румменигге Mundo Deportivo.