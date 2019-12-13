Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб не готов делать поспешные выводы по поводу полноценного трансфера бразильца Фелиппе Коутиньо из "Барселоны".
"В арендном соглашении есть опция выкупа контракта Филиппе в конце сезона, но мы не торопимся. Нам нужно больше времени для принятия решения.
Коутиньо является прекрасным игроком, но ему нужно привыкнуть к немецкому стилю футбола. Впрочем, мы терпеливо относимся к адаптации новичков", — цитирует Румменигге Mundo Deportivo.
"Чемпионат.сом"
В "Баварии" не определились по поводу выкупа контракта Коутиньо у "Барселоны"
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